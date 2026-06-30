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Финансы

Kaspi Gold в Google Pay – для оплаты в Казахстане и за рубежом

Kaspi Pay, Kaspi, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:29 Фото: Kaspi.kz
Теперь клиенты Kaspi.kz могут оплачивать покупки с помощью смартфона, смарт-часов или других устройств Android, которые поддерживают бесконтактную оплату через NFC, сообщает prosud.kz.

Сервис доступен по всему миру и позволяет оплачивать покупки в магазинах, приложениях и интернете. Kaspi Gold можно добавить в Google Pay прямо в суперприложении Kaspi.kz или через Google Wallet.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:

"Мы хотим, чтобы у каждого клиента Kaspi.kz был удобный способ оплаты в любой ситуации. Kaspi QR доступен всем клиентам независимо от модели смартфона. Kaspi Alaqan позволяет платить ладонью без телефона. А теперь клиенты с Android-устройствами могут добавить Kaspi Gold в Google Pay или Google Wallet и оплачивать покупки смартфоном, часами или другим устройством с NFC – в Казахстане и за рубежом. Мы рады предложить нашим любимым клиентам еще больше выбора и удобства каждый день!"

Чтобы добавить Kaspi Gold в Google Pay в приложении Kaspi.kz, перейдите в Мой Банк → Kaspi Gold. Нажмите "Добавить в Google Pay" и следуйте дальнейшим шагам на экране.

Вы также можете добавить Kaspi Gold в приложении Google Wallet на своем устройстве Android с поддержкой NFC для бесконтактной оплаты в магазинах, принимающих платежи. Или оплачивать покупки онлайн с помощью кнопки GPay на любом устройстве iOS или Android, где вы вошли в свою учетную запись Google.

Подробнее о сервисе читайте в Kaspi Гид.

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Айсулу Омарова
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