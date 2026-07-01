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Финансы

KMF Банк и ЕБРР подписали два соглашения на общую сумму $50 млн для поддержки предпринимательства в Казахстане

Фото: KMF Банк, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 18:52 Фото: KMF Банк
KMF Банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали два соглашения о привлечении финансирования на общую сумму 50 млн долларов.

Из них 40 млн долларов будут направлены на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса в Казахстане, а еще 10 млн долларов предоставлены в рамках программы "Женщины в бизнесе II", направленной на расширение возможностей для женщин-предпринимателей.

Привлеченные средства позволят большему числу предпринимателей получить доступ к финансированию для развития и масштабирования бизнеса. В рамках программы "Женщины в бизнесе II" предпринимательницы смогут не только получить финансирование, но и воспользоваться консультационной поддержкой и экспертными рекомендациями для дальнейшего роста своего дела.

Поддержка предпринимателей остается ключевым направлением деятельности KMF Банка. Сегодня свыше 90% кредитного портфеля банка приходится на финансирование бизнеса, включая проекты в аграрном секторе и сфере женского предпринимательства. При этом женщины составляют 55% клиентской базы банка.

"Поддержка бизнеса всегда была и остается ключевой миссией KMF Банка. Сотрудничество с ЕБРР позволит расширить доступ предпринимателей, микро-, малых и средних предприятий к ресурсам, необходимым для устойчивого роста, создаст дополнительные возможности для развития бизнеса в регионах и укрепит роль женщин в экономике страны. Для нас особенно важно, что это первые соглашения с международным финансовым институтом после получения банковской лицензии. Поддержка со стороны ЕБРР подтверждает высокий уровень доверия к KMF Банку и является признанием нашей многолетней работы по развитию предпринимательства в Казахстане", – отметил председатель правления KMF Банка Шалкар Жусупов.

KMF Банк и ЕБРР уже имеют успешный опыт сотрудничества. Ранее стороны реализовали ряд совместных инициатив, включая программы льготного финансирования, образовательные проекты и менторские программы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане.

Лицензия АРРФР на проведение банковских операций № 1.1.121 от 25.11.2025

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Канат Болысбек
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