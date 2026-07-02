АО "RG Brands" опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2025 год

АО "RG Brands", входящее в международную группу RG Brands и объединяющее казахстанские и российское подразделения группы, опубликовало консолидированную финансовую отчетность за 2025 год, аудированную Deloitte (далее по тексту – АО "RG Brands" или Компания).

По итогам отчетного периода компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей, укрепила структуру капитала и продолжила снижение долговой нагрузки.

Основные финансовые результаты АО "RG Brands"

По итогам 2025 года:

чистая выручка составила 185,3 млрд тенге, увеличившись на 8,4% по сравнению с предыдущим годом;

валовая прибыль выросла на 15,2% и достигла 86,1 млрд тенге;

операционная прибыль составила 20,9 млрд тенге;

чистая прибыль – 11,1 млрд тенге.

Несмотря на сохраняющуюся волатильность валютных курсов и изменение рыночной конъюнктуры, компания сохранила устойчивую операционную прибыльность и положительную динамику финансовых результатов.

Укрепление собственного капитала АО "RG Brands"

По состоянию на конец 2025 года собственный капитал АО "RG Brands" увеличился до 34,7 млрд тенге против 19,7 млрд тенге годом ранее.

Рост собственного капитала обусловлен полученной чистой прибылью, а также независимой переоценкой производственных активов, которая увеличила капитал компании на 4,9 млрд тенге.

Снижение долговой нагрузки АО "RG Brands"

Компания продолжила последовательную работу по оптимизации структуры финансирования.

В течение 2025 года общий объем обязательств сократился более чем на 12 млрд тенге, или 10%, по сравнению с предыдущим годом преимущественно за счет уменьшения долгосрочных банковских кредитов, облигационных займов и иных финансовых обязательств.

Увеличение доли собственного капитала и сокращение заемного финансирования способствовали дальнейшему укреплению финансовой устойчивости компании и повышению качества баланса.

Приоритеты развития АО "RG Brands"

В рамках реализации долгосрочной стратегии 7 Stars в 2025 году компания увеличила объемы запасов сырья и готовой продукции для обеспечения устойчивого развития портфеля собственных брендов и поддержания непрерывности поставок.

В 2026 году приоритетами компании станут дальнейшее повышение эффективности управления оборотным капиталом, усиление операционного денежного потока, а также продолжение инвестиций в развитие брендов, производственных мощностей и цифровых решений.

"Результаты 2025 года подтверждают эффективность стратегии устойчивого прибыльного роста АО "RG Brands". Компания обеспечила увеличение выручки, сохранила высокий уровень прибыльности, существенно укрепила собственный капитал и продолжила снижение долговой нагрузки. Более качественная структура баланса и высокая финансовая устойчивость создают надежную основу для реализации долгосрочной инвестиционной программы и дальнейшего развития бизнеса", – отметил председатель Совета директоров группы RG Brands Кайрат Мажибаев.

Группа RG Brands продолжает реализацию стратегии, направленной на создание долгосрочной стоимости за счет роста эффективности бизнеса, укрепления рыночных позиций и развития портфеля собственных брендов на рынках Центральной Азии.



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