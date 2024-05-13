США предрекли финансовую катастрофу в 2025 году

Экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что к 2025 году в США произойдет финансовая катастрофа из-за большого госдолга и расходов правительства, сообщает Zakon.kz

Дэвид Малпасс в своем посте в LinkedIn заявил, что все признаки указывают на финансовую катастрофу в 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки

По информации РИА Новости МВФ прогнозирует, что госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти в 134% в 2029 году.

За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.

Ранее в марте прошлого года сообщалось, что США предрекали "катастрофический" кризис банковской системы.