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Финансы

QR, наличка, карта: что выбирают казахстанцы

QR-код, QR код, QR code, оплата через QR код, оплата через QR, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 15:52 Фото: freepik
Сегодня заплатить за покупку можно как угодно – наличными, банковской картой, смартфоном или QR-кодом. Однако платежные привычки казахстанцев быстро меняются: одни способы оплаты уступают место другим, более удобным и совершенным, сообщает Zakon.kz.

Безнал победил. Что дальше?

По данным Национального банка Казахстана, за январь-май 2026 года объем безналичных платежей с использованием платежных карточек достиг 73,5 трлн тенге.

Это в 159 раз больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда показатель составлял 462,1 млрд тенге.

При этом темпы роста заметно замедлились. Если в начале десятилетия рынок ежегодно увеличивался кратными темпами, то за последний год объем безналичных платежей вырос всего на 3,9%.

По оценкам специалистов Finprom.kz, рынок фактически достиг стадии зрелости: большинство казахстанцев уже сделали выбор в пользу безналичной оплаты, поэтому прежних темпов роста ожидать уже не приходится.

Это подтверждает и структура карточного оборота. Если в 2016 году на безналичные операции приходилось лишь 12,5%, то по итогам января-мая 2026 года их доля достигла 87,6%.

Почти девять из десяти операций по банковским картам сегодня проходят без снятия наличных.

QR набирает обороты

После того как безналичные расчеты стали привычной частью повседневной жизни, конкуренция сместилась внутрь самого рынка. Теперь банки и платежные сервисы соперничают уже не с наличными деньгами, а между собой, предлагая клиентам более удобные способы оплаты.

Основным каналом расчетов по-прежнему остаются мобильные приложения. За пять месяцев через них прошло 58,4 трлн тенге, что составляет 78,9% всего карточного оборота.

Однако быстрее всего растут QR-платежи. Если в январе-мае 2023 года их объем составлял 1,5 трлн тенге, то в 2024 году он увеличился до 5,8 трлн, в 2025-м – до 7,2 трлн, а за первые пять месяцев нынешнего года достиг почти 8 трлн тенге.

Одновременно увеличивается и их доля в общем объеме безналичных расчетов – с 2,8% до 10,8% за три года. Более того, второй год подряд платежи по QR-коду опережают расчеты через POS-терминалы. За январь-май через терминалы прошло около 7,5 трлн тенге, или 10,2% общего объема операций.

Алматы задает темп

Согласно статистике Нацбанка, более половины всех безналичных платежей в стране приходится на Алматы. За январь-май жители мегаполиса оплатили покупки и услуги на 37,2 трлн тенге.

Далее следуют Астана с объемом 6,6 трлн тенге и Шымкент – 4,6 трлн тенге. Среди регионов наиболее высокие показатели демонстрируют Туркестанская, Алматинская и Карагандинская области.

Если оценивать не объем платежей, а их долю в общем карточном обороте, лидирует Алматинская область – 92,3%. Следом идут Алматы (91,2%) и Туркестанская область (91%).

Даже в регионах с наиболее низкими показателями безналичные расчеты уже стали привычной практикой. Так, в Северо-Казахстанской области их доля составляет 74%, в Павлодарской – 78,3%, в Костанайской – 78,5%, в Восточно-Казахстанской – 78,8%.

Единый QR без привязки к банку

Популярность QR-платежей совпала с запуском еще одного важного проекта. Национальный банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка приступил к поэтапному внедрению единого QR. Масштабирование системы началось 7 июля, а полноценный запуск намечен на 19 июля.

Главное изменение заключается в том, что покупателю больше не придется обращать внимание на то, какой банк обслуживает торговую точку. Если раньше для оплаты часто требовалось приложение того же банка, которому принадлежал QR-код, то после запуска единого стандарта оплатить покупку можно будет через приложение любого банка.

Ранее мы рассказали, что нужно делать, если вам пришло "письмо счастья" от налоговиков.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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