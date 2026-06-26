Проверка мобильных переводов: налоговики разослали "письма счастья", что делать при их получении

Комитет государственных доходов (КГД) направил информационные письма казахстанцам с признаками осуществления предпринимательской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 26 июня 2026 года рассказали, что была проведена рассылка информационных писем физическим лицам, по банковским операциям которых за первый квартал 2026 года выявлены признаки получения доходов от предпринимательской деятельности.

Письма направляются тем, у кого одновременно выявлены следующие признаки:

в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев на личный банковский счет поступали денежные средства от 100 и более разных лиц;

счет не предназначен для осуществления предпринимательской деятельности;

общая сумма поступлений за указанный период превысила 12 минимальных заработных плат (МЗП).

"Получение такого письма не означает привлечение к ответственности. Оно носит информационно-разъяснительный характер и предоставляет возможность самостоятельно привести свою деятельность в соответствие с требованиями налогового законодательства", – отметили в КГД.

Если вы получили такое письмо и фактически осуществляете предпринимательскую деятельность, необходимо легализовать получаемые доходы:

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если регистрация еще не произведена);

отразить полученные доходы в соответствующей налоговой отчетности;

своевременно исполнить налоговые обязательства.

В зависимости от налогового статуса доходы отражаются следующим образом.

Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, либо применяющих специальный налоговый режим для самозанятых (в части сумм, по которым не сформированы чеки мобильного приложения), доход подлежит отражению в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2026 год. Представить декларацию необходимо с 1 января по 15 сентября 2027 года, уплатить индивидуальный подоходный налог до 25 сентября 2027 года.

Для индивидуальных предпринимателей:

при применении общеустановленного режима доход отражается в Декларации по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности (форма 220.00) за 2026 год. Срок представления с 1 января по 31 марта 2027 года, срок уплаты налога до 10 апреля 2027 года;

при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации доход отражается в Декларации по форме 910.00 за первое полугодие 2026 года. Представить ее необходимо с 1 июля по 15 августа 2026 года, уплатить налог до 25 августа 2026 года.

Если ваша деятельность не носит предпринимательский характер и имеются вопросы по полученному письму, рекомендуется обратиться за разъяснениями в контакт-центр 1414 или в органы государственных доходов.

10 июня 2026 года в Минфине рассказали, что после проверок мобильных переводов 115 тысяч казахстанцев попали "под прицел" налоговиков.