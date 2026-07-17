Kaspi.kz подключился к Межбанковской системе мобильных платежей

С 17 июля партнеры Kaspi.kz смогут принимать оплату по Kaspi QR от клиентов любого казахстанского банка более чем в 700 тысячах точек по всему Казахстану.

Для оплаты достаточно отсканировать Kaspi QR в Kaspi POS с помощью мобильного приложения другого банка.

Клиенты Kaspi.kz смогут оплачивать покупки по QR-кодам других казахстанских банков.

По номеру телефона клиенты Kaspi.kz смогут получать переводы из других банков и отправлять переводы в другие банки.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:





"Мы хотим, чтобы нашим любимым партнерам было удобно принимать оплату от клиентов любого банка, а клиентам – оплачивать покупки везде. Вместе с Национальным банком и банковским сообществом мы несколько лет работали над запуском системы, чтобы она была надежной, безопасной и удобной для всех участников. Благодарим Национальный банк и банковское сообщество за сотрудничество, а наших любимых клиентов и партнеров – за доверие!"

Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Партнеров.

Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Клиентов.

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.