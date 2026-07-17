Kaspi.kz подключился к Межбанковской системе мобильных платежей
Для оплаты достаточно отсканировать Kaspi QR в Kaspi POS с помощью мобильного приложения другого банка.
Клиенты Kaspi.kz смогут оплачивать покупки по QR-кодам других казахстанских банков.
По номеру телефона клиенты Kaspi.kz смогут получать переводы из других банков и отправлять переводы в другие банки.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
"Мы хотим, чтобы нашим любимым партнерам было удобно принимать оплату от клиентов любого банка, а клиентам – оплачивать покупки везде. Вместе с Национальным банком и банковским сообществом мы несколько лет работали над запуском системы, чтобы она была надежной, безопасной и удобной для всех участников. Благодарим Национальный банк и банковское сообщество за сотрудничество, а наших любимых клиентов и партнеров – за доверие!"
Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Партнеров.
Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Клиентов.
Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.
Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнеров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, государственные услуги и другие ежедневные сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada – одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.