#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
Финансы

Kaspi.kz подключился к Межбанковской системе мобильных платежей

Kaspi.kz подключился, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:35 Фото: Kaspi.kz
С 17 июля партнеры Kaspi.kz смогут принимать оплату по Kaspi QR от клиентов любого казахстанского банка более чем в 700 тысячах точек по всему Казахстану.

Для оплаты достаточно отсканировать Kaspi QR в Kaspi POS с помощью мобильного приложения другого банка.

Клиенты Kaspi.kz смогут оплачивать покупки по QR-кодам других казахстанских банков.

По номеру телефона клиенты Kaspi.kz смогут получать переводы из других банков и отправлять переводы в другие банки.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:


"Мы хотим, чтобы нашим любимым партнерам было удобно принимать оплату от клиентов любого банка, а клиентам – оплачивать покупки везде. Вместе с Национальным банком и банковским сообществом мы несколько лет работали над запуском системы, чтобы она была надежной, безопасной и удобной для всех участников. Благодарим Национальный банк и банковское сообщество за сотрудничество, а наших любимых клиентов и партнеров – за доверие!"

Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Партнеров.

Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Клиентов.

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнеров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, государственные услуги и другие ежедневные сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada – одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Банк
13:56, Сегодня
В Нацбанке назвали причину задержки запуска национального QR
QR-платежи
14:38, 30 сентября 2025
QR для всех: БЦК подключил сервис межбанковских QR-платежей
Подключился к единому QR
13:56, 13 ноября 2025
Kaspi.kz подключился к единому QR в рамках целевой модели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры &quot;Елимая&quot; в ЛК
14:23, Сегодня
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры "Елимая" в ЛК
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
14:09, Сегодня
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
Сергей Павлович
13:57, Сегодня
Бразилец Уокер считает, что "Русский Нганну" Павлович "уничтожит" Алекса Перейру
Иэн Гэрри
13:39, Сегодня
Оливейра рассказал, как Гэрри может победить Махачева в бою за титул UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: