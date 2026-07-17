Сохранятся ли кешбэки разных банков при оплате через единый QR

Заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов 17 июля 2026 года ответил, сохранятся ли банковские кешбэки после запуска единого QR. По его словам, каждый банк самостоятельно определит условия программ лояльности, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос о кешбэках, он пояснил, что Национальный банк как регулятор платежного рынка не регулирует тарифную политику банков в отношениях с их клиентами. С его слов, этот вопрос относится к рыночным механизмам, поскольку на рынке существует конкуренция между банками.

"Вы правильно заметили, у каждого банка своя стратегия: кто-то ставит выше кешбэк на определенные категории расходов, кто-то ставит кешбэк стандартный на все виды операций, кто-то делает это по видам разных транзакций. И каждый банк здесь будет выбирать свою стратегию, то есть здесь будет разный кешбэк и разные программы лояльности у разных банков. По нашей информации, у нас, как минимум, три банка точно сейчас реализуют специальную программу лояльности при оплате через единый QR. Ну, другие банки, наверное, будем смотреть. Поэтому здесь каждый банк на свою клиентуру сам скоммуницирует. Я думаю, что сегодня уже объявления соответствующие начнутся", – озвучил он.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Жаленов подтвердил, что технически единый QR позволяет банкам сохранять разные программы лояльности, включая различные размеры и условия начисления кешбэка.

Ранее в Нацбанке рассказали об ответственности за отказ принимать безналичную оплату.