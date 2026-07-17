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Общество

В Нацбанке рассказали об ответственности за отказ принимать безналичную оплату

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:24 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 17 июля 2026 года заявил, что в Казахстане предусмотрена ответственность за отказ принимать безналичные платежи, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, предусмотрена ли законодательством какая-либо ответственность для продавцов, которые откажутся от приема NFC-платежей и будут принимать оплату только через единый QR.

"На самом деле нет таких прямых требований. Это, конечно, право выбора. Но по закону устанавливается обязанность торговых точек принимать оплату безналичным способом. Способами безналичной оплаты являются платежная карта и система оплаты посредством мобильного приложения – QR-оплаты. То есть торговец должен предоставить своему клиенту возможность оплатить покупку безналичным способом. Массовым инструментом оплаты сегодня является платежная карта. Теперь любой человек, который пользуется мобильным приложением банка, сможет дополнительно использовать QR-оплату", – ответил заместитель председателя Нацбанка Бинур Жаленов.

Он также подчеркнул, что сегодня по всей стране функционирует сеть приема платежных карт и QR-платежей – это около 1,5 млн POS-терминалов, а прием карточек обеспечен повсеместно.

В связи с этим представители СМИ уточнили, есть ли какая-то санкция за отказ.

"Есть. За отказ принимать безналичные платежи предусмотрена ответственность. У нас два способа безналичной оплаты: платежная карта и сервис межбанковской системы мобильных платежей по QR. Уполномоченным государственным органом, который принимает решение по таким нарушениям, является Комитет государственных доходов. Честно говоря, вопрос хороший, но, на мой взгляд, он носит теоретический характер. Вот вы – маленький придомовой магазин. У вас стоят аппараты, которые могут принимать и карту, и QR. Ну зачем вам отключать карты? Что теперь – картой нельзя платить, только через QR? Нет, этого никто не сделает, потому что можно потерять клиента. Какой-нибудь взрослый клиент, у которого QR нет, а карточка есть, скажет: "Я ваш QR шмьюар не знаю, дайте мне оплатить картой". Ясно, что предприниматель не станет ограничивать оплату картой", – сказал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

Он заявил, что на законодательном уровне закреплено: комиссия при оплате через QR не может быть выше, чем при оплате банковской картой. Поэтому для предпринимателей способ оплаты не имеет значения – средства поступят на одинаковых условиях.

"Поэтому, на мой взгляд, эта ситуация скорее теоретическая. А вот если вы приходите в магазин, а вам говорят: "У меня только наличка. Ни QR, ни карты я не принимаю", – то за это уже давно предусмотрены санкции в Административном кодексе. Насколько я помню, их администрирует Комитет государственных доходов, поскольку это связано с обелением экономики, полнотой налоговых платежей и так далее", – дополнил Тимур Сулейменов.

Ранее стало известно, когда национальный QR станет доступен казахстанцам.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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