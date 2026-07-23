Эксперт: межбанковский QR стимулирует конкуренцию за клиента и сервис

Единый QR не должен ухудшать условия для бизнеса и потребителей, считает экономист Эльдар Шамсутдинов.

На своей странице в Facebook экономист объяснил, почему реакция на нововведение оказалась неоднозначной и как единый QR влияет на крупных игроков отечественного финансового сектора.

"С воскресенья на кассе больше не нужно размещать несколько QR-кодов разных банков. Покупатель и продавец могут обслуживаться в разных банках, а платеж все равно пройдет, это стало возможным благодаря единому межбанковскому QR. Реакция участников рынка была ожидаемой. Банки с крупными закрытыми экосистемами восприняли нововведение в штыки. Хотя они согласились участвовать в системе и подключились к ней, публичная дискуссия продолжается. Через споры о тарифах, комиссиях и кешбэках рынок фактически пытается пересмотреть условия реформы и в конечном счете откатить ее назад", – отметил экономист.

По его словам, тарифы, конечно, имеют значение. Единый QR не должен ухудшать условия для бизнеса и потребителей.

"Но мне кажется, что спор о нескольких десятых процентного пункта при триллионной чистой прибыли – это дым и зеркала. Реальная борьба идет за данные. В закрытой экосистеме один банк видит обе стороны платежа. Он знает оборот бизнеса, средний чек, сезонность продаж и платежное поведение клиента. При едином QR информация о платеже больше не концентрируется исключительно внутри одной экосистемы. Банк покупателя сохраняет отношения со своим клиентом, банк продавца обслуживает бизнес. Конкурентное преимущество банка меньше зависит от закрытости платежной сети", – отмечает эксперт.

По его словам, единый QR снижает барьеры входа для всех, включая иностранные банки. Но одновременно он не позволяет одному крупному игроку захватить рынок через собственную закрытую платежную сеть. Конкуренция будет идти поверх национальной инфраструктуры: за клиента, качество приложения, кредитные продукты, сервис и работу с данными, резюмировал эксперт.

Экономист, исполнительный директор Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров Данияр Темирбаев поделился личными впечатлениями от использования единого QR. Применить новую для себя технологию ему довелось в поездке за границей.

"Казахстан становится страной единого QR вслед за Китаем. Честно: не сильно верил в реализацию этого проекта. В итоге единый QR запустили. По нему можно оплачивать независимо от того, какому банку принадлежит POS-терминал. Это по сути система межбанковских платежей. Ее обслуживает дочка Национального банка (НБК) – Национальная платежная корпорация. В Китае все просто – единый QR. Приходите в ресторан/кафе, наводите на наклейку QR (без разницы, Alipay/WeChat) – и деньги списались. Если оплата по POS-терминалу, то показываете свой QR – там тоже без разницы, Alipay это или WeChat. Скачал WeChat, прикрепил туда две карты. Очень удобно", – поделился впечатлениями на своей странице в Facebook Данияр Темирбаев.

21 июля 2026 года в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, кто отвечает за единый межбанковский QR-код. Из заявления следовало, что вопросы функционирования QR-кода, регулирования платежных систем, а также установления правил и тарифов межбанковских платежей относятся к компетенции Нацбанка РК. Отмечалось, что агентство не устанавливает комиссии по межбанковскому эквайрингу и не осуществляет регулирование тарифной политики платежных систем.