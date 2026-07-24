#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Финансы

Нацбанк Казахстана второй раз подряд снизил базовую ставку

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 12:00 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 24 июля 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Монетарный регулятор снизил базовую ставку с 17% до 16,75%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.", – заявили в пресс-службе НБК в пятницу.

По данным Нацбанка, годовая инфляция снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3% после 10,4% в мае. Продовольственная инфляция снизилась с 10,7% до 10,4%. Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7%. Инфляция услуг составила 9% (в мае – 8,7%) на фоне удорожания нерегулируемых услуг при продолжающемся годовом снижении цен на регулируемые коммунальные услуги.

Дезинфляции способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс антиинфляционных мер правительства и Национального банка.

Месячная инфляция в июне, как уточнили в монетарном регуляторе, составила 0,8%, медиана сезонно очищенных оценок базовой инфляции – 0,9%. Текущая динамика может указывать на ослабление дезинфляционного импульса, однако устойчивость наблюдаемых тенденций требует подтверждения последующими данными.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в июне составили 13,4% (12,7%). При этом ожидания профессиональных участников рынка на 2026 год устойчиво сохраняются на уровне 10%, а на 2027 год пересмотрены в сторону снижения – до 7,8%.

В Нацбанке отметили, что во внешнем секторе сохраняется волатильность. Повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысила цены на энергоносители. Мировые цены на продовольствие формируются разнонаправленно: растительные масла и мясо дорожают на фоне высокого спроса и ограниченного предложения, тогда как цены на зерновые снижаются благодаря улучшению перспектив урожая.

Инфляция в России ускорилась, при этом Банк России отмечает усиление проинфляционных рисков и сохраняет осторожный подход к дальнейшему снижению ключевой ставки. В еврозоне рост цен на энергоносители ухудшил инфляционные перспективы, тогда как в США инфляция остается выше целевого уровня. В июне ЕЦБ повысил ключевые ставки, впервые с 2023 года перейдя к ужесточению денежно-кредитной политики. ФРС сохранила ставку без изменений, подчеркнув зависимость дальнейших решений от поступающих данных и изменения баланса рисков. Это указывает на сохранение жестких глобальных монетарных условий в течение более продолжительного времени.

Как подчеркнули в НБК, экономическая активность ускоряется. По итогам первого полугодия 2026 года ВВП вырос на 4,1%, при этом рост без учета горнодобывающей промышленности составил около 5,3%. Высокие темпы сохраняются в строительстве, обрабатывающей промышленности и транспорте. Инвестиции ускорились до 9,6%. Рост инвестиций в несырьевой сектор без учета бюджетных средств составил 28,9%.

Потребительский спрос сохраняет положительную динамику. При этом сдержанный рост реальных доходов населения и замедление потребительского кредитования способствуют сохранению потребительской активности на умеренном уровне.

Баланс рисков, по данным монетарного регулятора, остается смещенным в проинфляционную сторону. Вместе с тем текущая жесткость денежно-кредитных условий, отложенные эффекты ранее принятых решений и динамика обменного курса оказывают сдерживающее влияние. Дезинфляции также способствуют повышение минимальных резервных требований, операции по зеркалированию и принятые меры, связанные с регулированием потребительского кредитования.

Дополнительно для минимизации инфляционного давления Национальным банком и правительством совместно с холдингом "Байтерек" были выработаны согласованные параметры квазифискального стимулирования, которые позволят преимущественно финансировать инвестиционные проекты, сосредоточить поддержку на крупных (свыше 15 млрд тенге) и стратегических проектах для насыщения рынка отечественными товарами, максимально вовлекая банковскую ликвидность. В результате поддержка призвана способствовать расширению предложения, оказывая ограниченное влияние на текущий потребительский спрос.

Основные проинфляционные риски, по данным Нацбанка, связаны с повышенными и волатильными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на ГСМ и тарифов ЖКУ, возможным усилением потребительской активности, а также ускорением внешней инфляции.

"Принятое решение учитывает достигнутое снижение годовой инфляции и позволяет пропорционально скорректировать степень жесткости денежно-кредитных условий. Решение основано на предпосылке последовательной реализации фискальной консолидации и соблюдения утвержденных параметров бюджета, трансфертов из Национального фонда и объемов квазигосударственного стимулирования. Значимое отклонение фактических параметров от заявленных ориентиров станет основанием для пересмотра оценки баланса рисков и траектории базовой ставки".Пресс-служба НБК

Для принятия последующих решений, как объяснили в монетарном регуляторе, необходимо накопление данных об устойчивости текущей инфляционной динамики, а также уточнение параметров индексации регулируемых тарифов, развития ситуации на внешних топливных и товарных рынках.

"Последовательное сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции и ее возвращению к цели в 5% в среднесрочной перспективе. Национальный банк не задает заранее определенной траектории базовой ставки и допускает как паузы, так и изменение направленности решений в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозу".Пресс-служба НБК

Как сообщается, очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 4 сентября 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 12:00
Как отразится снижение базовой ставки на жизни казахстанцев

5 июня 2026 года Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 18% до 17% годовых с коридором +/- 1 п.п. Это первое снижение с октября 2025 года, на которое регулятор пошел из-за замедления годовой инфляции до 10,4%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Астана
12:36, Сегодня
Где в Казахстане первыми запустят аэротакси и появятся воздушные "остановки"
Нацбанк вновь снизил базовую ставку
12:02, 24 ноября 2023
Нацбанк вновь снизил базовую ставку
Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК
12:01, 24 апреля 2026
Нацбанк Казахстана объявил решение по базовой ставке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
13:10, Сегодня
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
12:49, Сегодня
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
Фанаты Аргентины создали петицию о переигрвке финала ЧМ-2026 и получили ироничный ответ
12:41, Сегодня
Фанаты Аргентины создали петицию о переигровке финала ЧМ-2026 и получили ироничный ответ
Эксперты УЕФА и ФИФА выступят на KFF Football Conference 2026 в Астане
12:20, Сегодня
Эксперты УЕФА и ФИФА выступят на KFF Football Conference 2026 в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: