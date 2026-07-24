Нацбанк Казахстана второй раз подряд снизил базовую ставку

Сегодня, 24 июля 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Монетарный регулятор снизил базовую ставку с 17% до 16,75%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.", – заявили в пресс-службе НБК в пятницу.

По данным Нацбанка, годовая инфляция снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3% после 10,4% в мае. Продовольственная инфляция снизилась с 10,7% до 10,4%. Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7%. Инфляция услуг составила 9% (в мае – 8,7%) на фоне удорожания нерегулируемых услуг при продолжающемся годовом снижении цен на регулируемые коммунальные услуги.

Дезинфляции способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс антиинфляционных мер правительства и Национального банка.

Месячная инфляция в июне, как уточнили в монетарном регуляторе, составила 0,8%, медиана сезонно очищенных оценок базовой инфляции – 0,9%. Текущая динамика может указывать на ослабление дезинфляционного импульса, однако устойчивость наблюдаемых тенденций требует подтверждения последующими данными.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в июне составили 13,4% (12,7%). При этом ожидания профессиональных участников рынка на 2026 год устойчиво сохраняются на уровне 10%, а на 2027 год пересмотрены в сторону снижения – до 7,8%.

В Нацбанке отметили, что во внешнем секторе сохраняется волатильность. Повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысила цены на энергоносители. Мировые цены на продовольствие формируются разнонаправленно: растительные масла и мясо дорожают на фоне высокого спроса и ограниченного предложения, тогда как цены на зерновые снижаются благодаря улучшению перспектив урожая.

Инфляция в России ускорилась, при этом Банк России отмечает усиление проинфляционных рисков и сохраняет осторожный подход к дальнейшему снижению ключевой ставки. В еврозоне рост цен на энергоносители ухудшил инфляционные перспективы, тогда как в США инфляция остается выше целевого уровня. В июне ЕЦБ повысил ключевые ставки, впервые с 2023 года перейдя к ужесточению денежно-кредитной политики. ФРС сохранила ставку без изменений, подчеркнув зависимость дальнейших решений от поступающих данных и изменения баланса рисков. Это указывает на сохранение жестких глобальных монетарных условий в течение более продолжительного времени.

Как подчеркнули в НБК, экономическая активность ускоряется. По итогам первого полугодия 2026 года ВВП вырос на 4,1%, при этом рост без учета горнодобывающей промышленности составил около 5,3%. Высокие темпы сохраняются в строительстве, обрабатывающей промышленности и транспорте. Инвестиции ускорились до 9,6%. Рост инвестиций в несырьевой сектор без учета бюджетных средств составил 28,9%.

Потребительский спрос сохраняет положительную динамику. При этом сдержанный рост реальных доходов населения и замедление потребительского кредитования способствуют сохранению потребительской активности на умеренном уровне.

Баланс рисков, по данным монетарного регулятора, остается смещенным в проинфляционную сторону. Вместе с тем текущая жесткость денежно-кредитных условий, отложенные эффекты ранее принятых решений и динамика обменного курса оказывают сдерживающее влияние. Дезинфляции также способствуют повышение минимальных резервных требований, операции по зеркалированию и принятые меры, связанные с регулированием потребительского кредитования.

Дополнительно для минимизации инфляционного давления Национальным банком и правительством совместно с холдингом "Байтерек" были выработаны согласованные параметры квазифискального стимулирования, которые позволят преимущественно финансировать инвестиционные проекты, сосредоточить поддержку на крупных (свыше 15 млрд тенге) и стратегических проектах для насыщения рынка отечественными товарами, максимально вовлекая банковскую ликвидность. В результате поддержка призвана способствовать расширению предложения, оказывая ограниченное влияние на текущий потребительский спрос.

Основные проинфляционные риски, по данным Нацбанка, связаны с повышенными и волатильными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на ГСМ и тарифов ЖКУ, возможным усилением потребительской активности, а также ускорением внешней инфляции.

"Принятое решение учитывает достигнутое снижение годовой инфляции и позволяет пропорционально скорректировать степень жесткости денежно-кредитных условий. Решение основано на предпосылке последовательной реализации фискальной консолидации и соблюдения утвержденных параметров бюджета, трансфертов из Национального фонда и объемов квазигосударственного стимулирования. Значимое отклонение фактических параметров от заявленных ориентиров станет основанием для пересмотра оценки баланса рисков и траектории базовой ставки". Пресс-служба НБК

Для принятия последующих решений, как объяснили в монетарном регуляторе, необходимо накопление данных об устойчивости текущей инфляционной динамики, а также уточнение параметров индексации регулируемых тарифов, развития ситуации на внешних топливных и товарных рынках.

"Последовательное сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции и ее возвращению к цели в 5% в среднесрочной перспективе. Национальный банк не задает заранее определенной траектории базовой ставки и допускает как паузы, так и изменение направленности решений в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозу". Пресс-служба НБК

Как сообщается, очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 4 сентября 2026 года в 12:00 по времени Астаны .

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