Нельзя говорить, что инфляция побеждена – глава Нацбанка объяснил решение по базовой ставке

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 24 июля 2026 года объяснил решение снизить базовую ставку, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, наблюдается прогресс по снижению инфляции.

"Появилось пространство для снижения базовой ставки. Вместе с тем мы идем очень аккуратно – всего 0,25%. Значительная неопределенность сохраняется, и, в первую очередь, это внешняя неопределенность. Цены на нефть и другие товары все еще сохраняются волатильными. Это может влиять на макроэкономическую ситуацию, ситуацию в различных секторах нашей экономики", – сказал Тимур Сулейменов.

В Казахстане, как отметил глава Нацбанка, достаточно крепкий и стабильный курс тенге, что помогает в борьбе с инфляцией.

"Достаточно большое количество товаров у нас импортируется. А крепкий курс тенге помогает снижать стоимость импортируемых товаров... Но сказать, что инфляция побеждена, и эта работа закончена, что можно расслабиться, ни в коем случае нельзя", – добавил глава Нацбанка.

Ранее мы писали, что Нацбанк принял решение снизить базовую ставку второй раз подряд.