От первой транзакции – к национальному признанию: Bank RBK получил награду за развитие межбанковского QR

Bank RBK удостоен награды Национальной платежной корпорации Казахстана за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие национальной платежной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Эта награда стала признанием активного участия банка в реализации одного из ключевых проектов цифровой трансформации финансового рынка Казахстана – внедрения Межбанковской системы мобильных платежей и единого межбанковского QR.

Bank RBK сыграл в этом проекте особую роль. В ноябре 2024 года банк первым в Казахстане успешно осуществил демонстрационную транзакцию с использованием единого межбанковского QR-кода, став банком-эмитентом первой операции в рамках пилотного проекта Национальной платежной корпорации Национального Банка Республики Казахстан. Тем самым Bank RBK выступил одним из пионеров внедрения новой технологии, которая сегодня становится единым отраслевым стандартом безналичных расчетов.

Единый межбанковский QR позволяет клиентам оплачивать покупки независимо от того, приложением какого банка они пользуются и терминал какого банка установлен у продавца. Для бизнеса это означает снижение затрат на прием безналичных платежей и возможность работать с любым обслуживающим банком без необходимости устанавливать несколько POS-терминалов.

В 2025-2026 годах Национальный Банк Казахстана и Национальная платежная корпорация последовательно расширяли подключение банков к системе, рассматривая развитие межбанковских QR-платежей как один из важнейших этапов формирования современной национальной платежной инфраструктуры страны.

Для Bank RBK большая честь получить эту награду. Мы с самого начала поддержали инициативу Национального Банка и Национальной платежной корпорации, понимая, что межбанковский QR станет новым стандартом платежей в Казахстане. Особенно символично, что именно Bank RBK первым провел такую транзакцию, внеся практический вклад в запуск технологии. Сегодня мы продолжаем развивать современные платежные сервисы, делая повседневные финансовые операции наших клиентов еще более удобными, быстрыми и безопасными. Заместитель председателя Правления Bank RBK Айдос Мухамеджанов

Полученная награда подтверждает вклад Bank RBK в развитие цифровой платежной экосистемы Казахстана и отражает последовательную работу банка по внедрению инновационных финансовых сервисов, ориентированных на удобство клиентов и развитие безналичной экономики.

Лицензия №1.1.821.135, от 15.07.2026 г., выданная АРРФР

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