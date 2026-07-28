Самый выгодный способ заработать на своих сбережениях назвали в Казахстане

Объем вкладов населения в банках Казахстана впервые превысил 30 трлн тенге. Большинство казахстанцев продолжают выбирать депозиты в национальной валюте, сообщает Zakon.kz.

Люди доверили банкам рекордную сумму

По данным Нацбанка РК, на 1 июля 2026 года объем вкладов населения достиг 30,015 трлн тенге, впервые в истории превысив отметку в 30 трлн.

Только за месяц сумма депозитов выросла на 819 млрд тенге, а за год – почти на 4,65 трлн тенге, или 18,3%. Это стало новым рекордом за все время ведения статистики.

Однако еще интереснее другое: рост обеспечили прежде всего вклады в национальной валюте.

Так, объем срочных вкладов в национальной валюте за год увеличился с 13,75 трлн до 18,99 трлн тенге. В то же время срочные валютные депозиты практически не изменились – с 4,73 трлн до 4,79 трлн тенге.

Причина такого выбора вполне объяснима. Сегодня максимальная доходность по краткосрочным тенговым депозитам достигает 20% годовых, тогда как валютные вклады приносят около 1%.

Разница особенно заметна на крупных суммах.

Например, вклад в размере 10 млн тенге под 20% годовых может принести 2 млн тенге дохода за год. Аналогичный вклад в иностранной валюте при доходности около 1% принесет сумму, сопоставимую лишь со 100 тыс. тенге в эквиваленте.

Что будет с депозитным рынком до конца года

Эксперты не ждут резкого снижения доходности по депозитам. Так, финансист Арсен Темирбаев утверждает, что даже если банки полностью переложат снижение базовой ставки на вкладчиков, максимальная доходность может снизиться примерно с 20% до 19,75%.

"При инфляции 10,3% реальная доходность уменьшится примерно с 9,7% до 9,45%. Это снижение всего на 0,25 процентного пункта, поэтому привлекательность тенговых депозитов практически не изменится". Арсен Темирбаев

При этом эксперт отсылает сомневающихся к последнему макроэкономическому опросу Нацбанка, где наиболее осторожный прогноз предполагает курс около 500 тенге за доллар в течение ближайшего года.

Схожие оценки дают и международные финансовые организации. Так, ING ожидает курс вблизи 500 тенге за доллар, а J.P. Morgan прогнозирует диапазон 475-500 тенге на ближайшие 12 месяцев. На этом фоне вполне естественно, что высокая доходность тенговых депозитов значительно привлекательнее любых других инвестиционных инструментов.

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