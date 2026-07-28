#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
473.4
539.39
6.07
Финансы

Самый выгодный способ заработать на своих сбережениях назвали в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:11 Фото: Zakon.kz
Объем вкладов населения в банках Казахстана впервые превысил 30 трлн тенге. Большинство казахстанцев продолжают выбирать депозиты в национальной валюте, сообщает Zakon.kz.

Люди доверили банкам рекордную сумму

По данным Нацбанка РК, на 1 июля 2026 года объем вкладов населения достиг 30,015 трлн тенге, впервые в истории превысив отметку в 30 трлн.

Только за месяц сумма депозитов выросла на 819 млрд тенге, а за год – почти на 4,65 трлн тенге, или 18,3%. Это стало новым рекордом за все время ведения статистики.

Однако еще интереснее другое: рост обеспечили прежде всего вклады в национальной валюте.

Так, объем срочных вкладов в национальной валюте за год увеличился с 13,75 трлн до 18,99 трлн тенге. В то же время срочные валютные депозиты практически не изменились – с 4,73 трлн до 4,79 трлн тенге.

Причина такого выбора вполне объяснима. Сегодня максимальная доходность по краткосрочным тенговым депозитам достигает 20% годовых, тогда как валютные вклады приносят около 1%.

Разница особенно заметна на крупных суммах.

Например, вклад в размере 10 млн тенге под 20% годовых может принести 2 млн тенге дохода за год. Аналогичный вклад в иностранной валюте при доходности около 1% принесет сумму, сопоставимую лишь со 100 тыс. тенге в эквиваленте.

Что будет с депозитным рынком до конца года

Эксперты не ждут резкого снижения доходности по депозитам. Так, финансист Арсен Темирбаев утверждает, что даже если банки полностью переложат снижение базовой ставки на вкладчиков, максимальная доходность может снизиться примерно с 20% до 19,75%.

"При инфляции 10,3% реальная доходность уменьшится примерно с 9,7% до 9,45%. Это снижение всего на 0,25 процентного пункта, поэтому привлекательность тенговых депозитов практически не изменится".Арсен Темирбаев

При этом эксперт отсылает сомневающихся к последнему макроэкономическому опросу Нацбанка, где наиболее осторожный прогноз предполагает курс около 500 тенге за доллар в течение ближайшего года.

Схожие оценки дают и международные финансовые организации. Так, ING ожидает курс вблизи 500 тенге за доллар, а J.P. Morgan прогнозирует диапазон 475-500 тенге на ближайшие 12 месяцев. На этом фоне вполне естественно, что высокая доходность тенговых депозитов значительно привлекательнее любых других инвестиционных инструментов.

Ранее мы рассказали, какие виды депозитов существуют в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Рынок депозитов: каким банкам доверяют клиенты свои сбережения
10:04, 19 июля 2024
Рынок депозитов: каким банкам доверяют клиенты свои сбережения
рука деньги
14:27, 28 апреля 2026
Как сейчас заработать на депозитах в Казахстане: где дают до 20% годовых
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, депозит, депозиты, кредит, кредиты
15:13, 15 июля 2026
Сколько заработали казахстанцы на депозитах в 2026 году - Нацбанк
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мирас Махамбет
12:09, Сегодня
Казахстанский борец Мирас Махамбет упустил шанс войти в ТОП-3 на чемпионате мира
Казахстан - Непал
11:58, Сегодня
Казахстан занял 5-е место в чемпионате CAVA, Узбекистан продолжает борьбу за медали
Почти 60 тысяч болельщиков посетили матчи 19-го тура Премьер-лиги
11:50, Сегодня
Почти 60 тысяч болельщиков посетили матчи 19-го тура Премьер-лиги
Ислам Махачев
11:33, Сегодня
Ислам Махачев раскрыл план на поединок с Иэном Гэрри за титул UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: