В Алматы прошел форум о безопасности работников и страховых рисках

В XXI веке компании сталкиваются с рисками, которые нельзя свести только к финансовым потерям: на первый план выходят безопасность людей и качество управления. Как противостоять этим вызовам, обсудили на форуме "ESG, безопасность работников и снижение страховых рисков", сообщает Zakon.kz.

Что такое ESG?

ESG (Environmental, Social and Governance) – это экологические, социальные и управленческие факторы. Термин появился в 2004 году в докладе Who Cares Wins, подготовленном по инициативе тогдашнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Изначально финансовым организациям предложили учитывать эти факторы при инвестиционном анализе наряду с финансовыми показателями.

Со временем ESG стал использоваться как более широкий подход к оценке бизнеса. В социальной части речь идет, в частности, об условиях труда, здоровье и безопасности работников. Качество управления, в свою очередь, предполагает наличие в компании работающих механизмов контроля и управления рисками.

На форуме рядом с ESG звучал термин HSE – Health, Safety and Environment (здоровье, безопасность и окружающая среда). Это уже практический уровень: средства защиты, датчики, обучение сотрудников, контроль опасных процессов, расследование происшествий и устранение их причин.

Страхование как часть системы управления рисками

Председатель правления НКР РК "PARYZ" Каныбек Жанбырбаев подчеркнул, что ESG, устойчивое развитие и качественное корпоративное управление не должны сводиться к подготовке отчетности.

По его словам, эти инструменты позволяют работодателям эффективнее управлять рисками и повышать безопасность работников. При этом за статистикой производственного травматизма стоят не только цифры, но и последствия для конкретного работника, его семьи и самой компании.

"Страхование должно выполнять более широкую функцию, чем выплата компенсаций после наступления страхового случая. Страховой рынок должен быть частью системы предупреждения рисков с постоянным взаимодействием страховщиков, государственных органов и международных организаций". Каныбек Жанбырбаев

Отдельно спикер остановился на влиянии ESG на инвестиционную привлекательность. Международные инвесторы, по его словам, оценивают страны и компании уже не только по макроэкономическим показателям. Значение имеют качество корпоративного управления, социальная ответственность, развитость институтов устойчивого развития и культура управления рисками.

Член правления "BCC Life" Ринат Шакенов отметил, что крупные промышленные компании Казахстана используют такие стандарты безопасности уже давно. В отличие от HSSE, ESG в стране находится на более ранней стадии развития.

"Самая сложная задача – не написать стратегию, а реализовать ее в повседневных операционных процессах. Мы сейчас как раз находимся на стадии такого внедрения". Ринат Шакенов

Казахстан только "настраивает" систему

По словам Рината Шакенова, активное внедрение ESG в Казахстане началось сравнительно недавно. Он связал интерес бизнеса к этой повестке не только с корпоративной культурой, но и с финансированием: инвесторы и финансовые организации все чаще учитывают экологические, социальные и управленческие факторы при оценке компаний.

В РК процесс уже получил нормативную основу. В 2023 году АРРФР РК утвердило дорожную карту по внедрению принципов ESG в регулирование финансового рынка, а в мае 2025 года внесло в нее изменения. Регулятор также развивает требования к раскрытию ESG-информации и управлению экологическими и социальными рисками.

Что меняется для страховщика

Связь ESG со страхованием становится заметной именно на уровне управления. Статистика прошлых несчастных случаев показывает уже реализовавшиеся риски. Данные о том, как компания организует безопасность, обучает работников и контролирует опасные процессы, позволяют получить представление о том, насколько она способна предотвращать новые происшествия.

Так, многими экспертами отмечено, что охрана труда и промышленная безопасность связаны с качеством корпоративного управления. Международная практика смещается от оценки уже произошедшего травматизма к опережающим показателям, которые позволяют выявлять потенциальные проблемы до несчастного случая.

"Для страховщиков это означает расширение подхода к оценке работодателя. Страхование обеспечивает финансовую защиту после наступления страхового случая, тогда как качественная система управления безопасностью должна снижать вероятность самого события", – считает Ринат Шакенов.

Отчетность – не самоцель

Отдельные секции форума были посвящены страхованию работодателя как инструменту управления социальными рисками, ESG-данным и нефинансовой отчетности.

Представители различных компаний рассказали о применении ESG-подходов в корпоративном управлении и промышленной безопасности. Участники также обсудили гендерное измерение социальных рисков, рассмотрели раскрытие ESG-информации, устойчивое финансирование, корпоративную экологическую культуру и независимую проверку отчетности.

Отметим, что форум организовали АО КСЖ "BCC Life" и Национальная конфедерация работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан "PARYZ".