#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
471.45
547.21
6.63
Статьи

Как защититься от мошенников: в Астане прошел форум по финансовой безопасности

борьба с мошенничеством в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 10:37 Фото: Zakon.kz
В Астане завершился форум "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности". Темой обсуждения стали меры борьбы с интернет-мошенничеством, а также финансовые пирамиды, цифровая гигиена и дипфейки, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие по финансовой безопасности прошло в столичном Дворце молодежи "Жастар Сарайы" в рамках продвижения идеологии "Закон и порядок".

Трансляцию форуму можно посмотреть на YouTube-канале "PRG". 

Основной целью форума было разъяснение основ цифровой гигиены, новых форм и методов защиты от финансового мошенничества и схем дропперства.

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с акиматом города Астаны и интернет-изданием Zakon.kz при участии Министерства внутренних дел и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"Встреча с дискуссией прошла в гибридном формате: принять участие можно было в том числе и через режим онлайн-трансляции в реальном времени. Форум собрал тысячи участников", – отмечают организаторы.
борьба с мошенничеством в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 10:37

Фото: Zakon.kz

На форуме выступили представители государственных органов, которые акцентировали внимание актуальным схемам интернет-мошенничества, созданию пирамиды, цифровой гигиене и угрозам, нарушениям с дипфейками.

Как отмечают организаторы, эксперты помогают казахстанцам освоить основы цифровой гигиены и повысить уровень финансовой и цифровой безопасности.

Концепция мероприятия предусматривала интерактивный формат, направленный на более легкое, продуманное и комфортное восприятие информации. В программу встречи были включены конкурсы, юмористические скетчи, театральные постановки и тематические перформансы.

борьба с мошенничеством в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 10:37

Фото: Zakon.kz

Также для гостей выступили артисты, певцы, блогеры и медийные личности. Мероприятие украсили театральные перформансы и юмористические сценки.

Модераторами встречи стали официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Ернар Тайжан и журналист Кулшат Уразымбетова.

Завершился форум открытой дискуссией, в ходе которой журналисты, общественные деятели и медийные личности обсудили реальные случаи мошенничества и способы защиты от финансовых афер.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
коллаж уроки цифровой грамотности
10:09, 27 ноября 2025
Форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ" – видео
Форум, Астана, встреча
10:55, 26 ноября 2025
Уроки цифровой безопасности: экспертный форум пройдет в Астане
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
15:00, 10 октября 2024
Как противостоять финансовым мошенникам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Крупный международный турнир по настольному теннису пройдёт в Астане
13:22, Сегодня
Крупный международный турнир по настольному теннису пройдёт в Астане
Назым Махмутова
13:10, Сегодня
Назым Махмутова стала третьим бронзовым призёром ЧА по таеквондо 2026 года из Казахстана
Эльдар Биримбай
12:50, Сегодня
Казахстанский таеквондист Эльдар Биримбай стал бронзовым призёром чемпионата Азии
Шахрам Гиясов
12:31, Сегодня
"Лучший бой в карде": эксперт О'Хиггинс оценил бой Гиясова выше, чем сражение Усика
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: