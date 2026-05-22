Как защититься от мошенников: в Астане прошел форум по финансовой безопасности

В Астане завершился форум "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности". Темой обсуждения стали меры борьбы с интернет-мошенничеством, а также финансовые пирамиды, цифровая гигиена и дипфейки, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие по финансовой безопасности прошло в столичном Дворце молодежи "Жастар Сарайы" в рамках продвижения идеологии "Закон и порядок".

Трансляцию форуму можно посмотреть на YouTube-канале "PRG".



Основной целью форума было разъяснение основ цифровой гигиены, новых форм и методов защиты от финансового мошенничества и схем дропперства.

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с акиматом города Астаны и интернет-изданием Zakon.kz при участии Министерства внутренних дел и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"Встреча с дискуссией прошла в гибридном формате: принять участие можно было в том числе и через режим онлайн-трансляции в реальном времени. Форум собрал тысячи участников", – отмечают организаторы.

На форуме выступили представители государственных органов, которые акцентировали внимание актуальным схемам интернет-мошенничества, созданию пирамиды, цифровой гигиене и угрозам, нарушениям с дипфейками.

Как отмечают организаторы, эксперты помогают казахстанцам освоить основы цифровой гигиены и повысить уровень финансовой и цифровой безопасности.

Концепция мероприятия предусматривала интерактивный формат, направленный на более легкое, продуманное и комфортное восприятие информации. В программу встречи были включены конкурсы, юмористические скетчи, театральные постановки и тематические перформансы.

Также для гостей выступили артисты, певцы, блогеры и медийные личности. Мероприятие украсили театральные перформансы и юмористические сценки.

Модераторами встречи стали официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Ернар Тайжан и журналист Кулшат Уразымбетова.

Завершился форум открытой дискуссией, в ходе которой журналисты, общественные деятели и медийные личности обсудили реальные случаи мошенничества и способы защиты от финансовых афер.