Семь привычек, которые не дадут разбогатеть

Человек может хорошо зарабатывать, но при этом годами не становиться богаче. Часто причина кроется не в зарплате и даже не в расходах, а в привычках, которые мешают накапливать и приумножать деньги. О главных моральных препятствиях на пути к достатку, – в материале Zakon.kz.

Копить на старость – и стать развалиной

Первая привычка, которая способна помешать разбогатеть, внешне выглядит очень разумной: постоянно откладывать нормальную жизнь ради будущего, считает эксперт по финансовой грамотности Асель Аульбекова. Человек экономит на отпуске, терпит неудобства, переносит на потом лечение, отказывается от отдыха и каждый раз говорит себе: "Сейчас потерплю, зато потом будет легче".

Но если это "потом" длится десять, двадцать или тридцать лет, в итоге накопления начинают работать против первоначальной цели.

"Финансово грамотно готовиться к старости не только деньгами, но и здоровьем". Асель Аульбекова

Можно накопить большой капитал, а потом обнаружить, что к 60 годам силы и большая часть бюджета уходят на лечение. И тогда деньги, которые должны были дать свободу, превращаются в оплату того, что можно было предотвратить или хотя бы отложить.

Здоровое тело дает совсем другую возможность пользоваться накопленным: работать, путешествовать, оставаться самостоятельным, заниматься тем, на что раньше не хватало времени, – уверена эксперт.

Лапша и уши: как диванные эксперты управляют вашими деньгами

Теперь представим другого человека. Он решил инвестировать и обнаружил, что вокруг полно готовых ответов: один блогер рассказывает о перспективной акции, другой инфлюэнсер хвастается заработком на криптовалюте, третий коуч уверенно объясняет, какой актив "точно вырастет". Решение кажется простым: повторять за умными людьми.

Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев называет это делегированием финансовой ответственности. Человек перестает самостоятельно анализировать рынок, риски и собственные цели и просто копирует чужую стратегию.

Пока все растет, такой подход даже укрепляет уверенность. Кажется, что собственный анализ вообще не нужен. Но рынок разворачивается – и выясняется, что человек не знает, зачем купил актив, сколько готов потерять и в какой момент нужно выходить.

"Автор совета может написать новый пост, закрыть свою позицию или признать ошибку. А деньги на счете пропадут у вас". Ергазы Таубаев

Слушать экспертов никто не запрещает. Наоборот, иногда один хороший совет экономит месяцы самостоятельного поиска. Но между "я узнал идею" и "я отдал свои деньги" должно оставаться ваше собственное решение.

Зарплата пришла. Только вам опять ничего не досталось

Есть люди, которые каждый месяц честно обещают себе начать копить. Зарплата приходит, и сначала деньги уходят туда, куда, кажется, уйти должны: кредит, аренда или ипотека, коммунальные услуги, продукты, дети, бензин, помощь родителям, подписки.

Потом возникает какая-нибудь незапланированная покупка, потом ресторан, потом ремонт или день рождения. Месяц заканчивается, и человек смотрит на счет, а там пусто. Ергазы Таубаев называет это привычкой платить себе в последнюю очередь. Сбережениям и инвестициям достается не запланированная сумма, а остаток после всех остальных расходов.

Проблема в том, что остаток – величина совершенно ненадежная. Иногда он есть, но чаще его съедает очередная мелочь. Гораздо надежнее поменять порядок: как только приходит зарплата, определенная сумма сразу уходит на накопления или инвестиции. После этого человек распределяет оставшиеся деньги и постепенно привыкает жить на них.

"Если в очереди за вашей зарплатой вы стоите последним, не удивляйтесь, что до вас она часто не доходит". Ергазы Таубаев

Вы купили скидку, а не вещь

Есть особый вид покупателя, который заходит в магазин "просто посмотреть, что там по акциям", а выходит с пакетом. Внутри – куртка, которую он не собирался покупать, вторая пара обуви "потому что такая хорошая цена", и какая-нибудь вещь для дома, без которой семья прекрасно жила последние пять лет. Настроение при этом отличное. Ведь на всем сэкономили.

Израильский эксперт Бодо Гризманн называет такую привычку "неумным шопоголизмом". Человек действительно считает себя рациональным покупателем: он не переплатил, он воспользовался выгодным предложением.

Но есть один вопрос, который обычно никто не задает: сколько денег было бы потрачено, если бы скидки не было? Правильный ответ почти постоянно оказывается простым – ноль.

"Если вы не собирались покупать вещь до начала распродажи, скидка не сэкономила вам деньги. Она заставила вас их потратить". Бодо Гризманн

В этом и состоит ловушка. Человек начинает охотиться не за нужными товарами по хорошей цене, а за самой возможностью почувствовать себя выгодным покупателем.

Аренда до смерти: как разумное решение становится тормозом

С арендой жилья история сложнее. Еще 10-15 лет назад человек мог вполне логично решить, что ипотека слишком дорогая, первоначальный взнос неподъемный, а аренда дает свободу не связывать себя долгом на десятилетия. Потом проходит год, потом еще пять лет, и так далее.

Человек продолжает каждый месяц отдавать деньги за чужую квартиру, хотя давно хочет собственную. И здесь возникает неприятный вопрос: а когда он в последний раз пересчитывал свое решение?

Сегодня существуют льготные и субсидируемые ипотечные программы, поэтому для части семей математика действительно могла измениться, – уверена эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

"Иногда мы годами экономим не потому, что продолжаем выбирать лучший вариант, а потому, что однажды выбрали какой-то вариант и больше его не пересматривали". Эльвира Сагандыкова

Поэтому человеку, который десятилетиями снимает жилье, стоит не спорить с поклонниками ипотеки или аренды, а однажды сесть с калькулятором и пересчитать именно свою ситуацию. Возможно, стоит распроститься с "арендным мышлением" и купить, наконец-то, собственное жилье.

"Болото" с хорошими людьми: как окружение режет ваши амбиции

Финансовый консультант Аман Алимбаев рассказывает о другой привычке, которую невозможно увидеть в банковской выписке.

Человек хочет больше зарабатывать, собирается открыть бизнес, сменить профессию или начать инвестировать. Но дома, среди друзей или родственников слышит одно и то же: "Не рискуй", "А вдруг не получится?", "Зачем тебе столько?", "Главное – стабильность".

Сначала он спорит, объясняет свои планы, а потом перестает рассказывать о них. А через некоторое время и сам уже не уверен, что ему действительно нужно больше. Алимбаев называет это токсичным окружением со "стабильным" мышлением.

"Ваш доход подсознательно подстраивается под средний уровень вашего круга". Аман Алимбаев

Речь не о том, что нужно выбирать друзей по размеру зарплаты. Но если все вокруг считают развитие ненужным риском, а желание заработать больше чем-то почти неприличным, постоянно двигаться против этого давления трудно.

"Любовные качели" вместо опоры: эмоции, которые разоряют

Эта тема не заканчивается друзьями. Когда консультант составляет финансовые планы для клиентов, разговор, по его словам, почти никогда не бывает только о деньгах. В него неизбежно входят отношения с партнером, родителями и родственниками. И особенно часто – отношения женщин с мужчинами, с которыми они строят семью.

Алимбаев пишет, что на консультации все чаще приходят женщины, которые фактически тащат на себе финансовую нагрузку семьи. Они уже не ждут чудес и хотят совсем простых вещей: опоры, безопасности, свободы и уверенности в будущем. Отсюда его довольно провокационный взгляд на выбор партнера.

"Женщина взрослеет тогда, когда ей перестают нравиться загадочные и эмоциональные мужчины". Аман Алимбаев

За афоризмом стоит вполне практичный смысл. Если человек собирается строить семью, важны не только чувства и красивые обещания, но и способность партнера работать, зарабатывать, выполнять обязательства и отвечать за свои решения. Поэтому Алимбаев заканчивает мысль еще одной максимой.

"Самый сексуальный мужчина – это ответственный мужчина". Аман Алимбаев

С точки зрения семейных финансов это действительно так. Когда появляются дети, квартира, кредиты и общие планы, финансовая безответственность одного человека очень быстро становится проблемой другого.

Одним словом, часто богатство утекает "не через одну дыру". Все семь привычек выглядят по-разному, но приводят к одному выводу: богатство редко исчезает одним большим платежом. Гораздо чаще его годами съедают маленькие решения, которые на первый взгляд кажутся совершенно нормальными.

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