Советы

Как тихо убить психику: пять опасных привычек

психология, депрессия, советы, привычки, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 12:48 Фото: pexels
Зачастую люди ждут какого-то крупного потрясения, объясняя свое подавленное состояние. Однако, по словам психолога Марианны Абравитовой, истинная причина кроется в мелких, ежедневных привычках, сообщает Zakon.kz.

Первая из таких привычек – бесконечный цифровой шум.

"Мозг не успевает перерабатывать такое количество информации, что ведет к хроническому стрессу, синдрому упущенной выгоды и ощущению несоответствия собственной жизни некоему идеалу".Марианна Абравитова

Вторая привычка – самокритика вместо самоподдержки.

Человек выступает для себя самым строгим и жестоким критиком. "Опять все провалил", "Как всегда не догадался", "Выгляжу ужасно" – привычные фразы, которые мало кто подвергает сомнению.

Подвергая себя постоянной самокритике, человек разрушает самооценку и лишает себя мотивации.

Еще одна опасная привычка – токсичный позитив и подавление эмоций.

"Непрожитые эмоции никуда не деваются, они уходят вглубь и проявляются как психосоматические заболевания, панические атаки или внезапные срывы по пустякам", – отмечает Абравитова.

Отсутствие личных границ также негативно сказывается на психологическом благополучии.

Говорить "да", когда хочется сказать "нет", браться за чужую работу, терпеть неуважительное отношение, жертвовать своим временем и комфортом ради одобрения других – подобное поведение ведет к внутренней обиде, выгоранию и ощущению, что человек живет чужую жизнь, забывая о собственных желаниях и потребностях.

Пятая привычка – хаос и отсутствие рутины.

Беспорядок в доме, отсутствие режима дня, прокрастинация – все это является мощным источником скрытого стресса.

В этом случае, как уточняет собеседница Life.ru, мозг тратит много энергии на принятие мелких решений и существование в непредсказуемой среде, что приводит к ментальной усталости, тревоге и ощущению потери контроля над жизнью.

"Психике нужен постоянный уход, подобно саду, и этот уход должен начинаться с искоренения "ядовитых сорняков" – вредных привычек".Марианна Абравитова

Ранее специалисты рассказывали, как помочь школьнику наладить режим дня. С советами можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
