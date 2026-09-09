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Финансы

БЦК признан самым инновационным банком для МСБ в Казахстане

Банк ЦентрКредит, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 10:00 Фото: БЦК
Банк ЦентрКредит получил награду "Самый инновационный банк для малого и среднего бизнеса" в Казахстане (Most Innovative SME Bank – Kazakhstan 2026) от международного издания Global Business Outlook, сообщает Zakon.kz.

Банк отмечен за инновационный подход к развитию банковских решений для малого и среднего бизнеса, цифровизацию и внедрение современных финансовых сервисов.

Эксперты Global Business Outlook отметили БЦК за развитие комплексных решений для МСБ: новое мобильное приложение BCC Business, онлайн-оформление кредитных продуктов и гарантий, а также открытие эскроу-счета и обмен эскроу-расписками для безопасного проведения сделок. Кроме того, были выделены сервисы видеобанкинга для консультаций по валютному контролю и FX-обменник в приложении с самым большим количеством валютных пар. Отдельно была отмечена цифровая платежная инфраструктура, включая сервисы для расчетов в цифровом тенге, а также простота и скорость подключения интернет и торгового эквайринга.

Малый и средний бизнес – одно из ключевых направлений для банка. Мы понимаем, что требования бизнеса постоянно меняются, поэтому развиваем технологии, расширяем возможности цифровых сервисов и улучшаем клиентский опыт при взаимодействии с банком, делая его максимально простым и эффективным.президент Банка ЦентрКредит Руслан Владимиров

Global Business Outlook – международное деловое издание, ежегодно отмечающее компании и финансовые организации за достижения в различных направлениях бизнеса, инновациях и развитии отраслей. При оценке участников учитывались их позиции на рынке, достигнутые результаты, реализованные инициативы, продукты и услуги, а также вклад в развитие соответствующего сектора.

Универсальная банковская лицензия № 1.1.856.145 от 05.08.2026 г., выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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Айсулу Омарова
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