ForteBank признан лучшим банком Казахстана для малого и среднего бизнеса

ForteBank стал победителем международной премии Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 в номинации SME Bank of the Year – Kazakhstan, сообщает Zakon.kz.

Награда отмечает достижения банка в развитии финансирования малого и среднего бизнеса, расширении доступа предпринимателей к финансовым инструментам.

В 2026 году Forte продолжил расширять поддержку предпринимателей. Лимит гарантирования кредитов в рамках сотрудничества с Фондом "Даму" увеличен до 102,8 млрд тенге. Механизм позволяет получать финансирование компаниям с устойчивой бизнес-моделью и потенциалом роста. Сегодня 72% портфеля приходится на региональный бизнес, а средний размер кредита составляет 202 млн тенге.

ForteBank также продолжает развивать цифровые сервисы для предпринимателей. В Банке внедрены онлайн-подача и подписание документов, а также автоматизированы ключевые этапы кредитного процесса.

Рост бизнес-направления отражается и на доверии клиентов: по состоянию на 1 августа 2026 года объем вкладов юридических лиц в ForteBank достиг 2,4 трлн тенге, а Банк вошел в тройку крупнейших БВУ Казахстана по объему корпоративных вкладов.

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №1.1.965.133 от 14.07.2026 выдана АО "ForteBank".