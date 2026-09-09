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Финансы

ForteBank признан лучшим банком Казахстана для малого и среднего бизнеса

ForteBank, банк, МСБ, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 11:00 Фото: ForteBank
ForteBank стал победителем международной премии Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 в номинации SME Bank of the Year – Kazakhstan, сообщает Zakon.kz.

Награда отмечает достижения банка в развитии финансирования малого и среднего бизнеса, расширении доступа предпринимателей к финансовым инструментам.

В 2026 году Forte продолжил расширять поддержку предпринимателей. Лимит гарантирования кредитов в рамках сотрудничества с Фондом "Даму" увеличен до 102,8 млрд тенге. Механизм позволяет получать финансирование компаниям с устойчивой бизнес-моделью и потенциалом роста. Сегодня 72% портфеля приходится на региональный бизнес, а средний размер кредита составляет 202 млн тенге.

ForteBank также продолжает развивать цифровые сервисы для предпринимателей. В Банке внедрены онлайн-подача и подписание документов, а также автоматизированы ключевые этапы кредитного процесса.

Рост бизнес-направления отражается и на доверии клиентов: по состоянию на 1 августа 2026 года объем вкладов юридических лиц в ForteBank достиг 2,4 трлн тенге, а Банк вошел в тройку крупнейших БВУ Казахстана по объему корпоративных вкладов.

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №1.1.965.133 от 14.07.2026 выдана АО "ForteBank".

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Айсулу Омарова
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