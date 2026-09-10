Платите проще, получайте больше: как Halyk QR делает покупки выгоднее

Оплата по QR давно стала привычной частью повседневных покупок – от кофе по дороге на работу до продуктов в супермаркете, сообщает Zakon.kz.

При этом на кассе способ оплаты нередко зависел от того, терминал какого банка установлен в торговой точке: нужно было искать подходящее приложение или выбирать другую карту.

Теперь клиентам Halyk проще оплачивать покупки со своего счета. Через Halyk QR можно рассчитаться и в POS-терминалах других банков. Для этого достаточно открыть Halyk SuperApp, отсканировать QR-код и подтвердить платеж.

И вместе с удобством клиенты получают дополнительную выгоду – 0,5% бонусов

Условие действует для всех клиентов Halyk. То есть даже если на кассе установлен терминал другого банка, можно оплатить покупку с помощью QR в Halyk SuperApp и получить 0,5% бонусов. Акция действует по 30 ноября 2026 года включительно.

Бонусы начисляются автоматически после успешной оплаты. Их можно использовать, например, для оплаты коммунальных услуг, пополнения баланса мобильного телефона или транспортной карты.

Сегодня клиенту не должно быть важно, терминал какого банка установлен на кассе. Он может оставить деньги на своем счете Halyk, открыть привычный Halyk SuperApp и сразу оплатить покупку через QR. Мы хотим, чтобы такой сценарий был не только простым, но и выгодным: клиент совершает обычные покупки и получает за них бонусы без лишних действий. Заместитель председателя правления Halyk Bank Кирил Бачваров

Между тем для участников программы Halyk+ сохраняются повышенные бонусы при оплате через Halyk QR в POS-терминалах Halyk. В зависимости от категории клиента размер бонусов может достигать 10%.

Таким образом, у клиента остается один привычный способ оплаты независимо от того, чей терминал установлен на кассе. В терминалах других банков за покупку через Halyk QR начисляется 0,5% бонусов, а участники Halyk+ в сети Halyk могут получать повышенные бонусы до 10%.

Партнерский материал