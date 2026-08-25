Кошельки становятся пустыми: как казахстанцы расплачиваются за покупки
Безнал против кэша
За первые шесть месяцев 2026 года казахстанцы совершили 7,1 млрд безналичных операций на 92,1 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 5,1%, объем – на 4,2%. Такие цифры приводит Нацбанк Казахстана в обзоре развития рынка платежных услуг за первое полугодие 2026 года.
При этом снятие наличных продолжает сокращаться: количество снятия денег в банкоматах уменьшилось на 5,8%, объем – на 3,8%.
Безналичные операции теперь составляют 98% всех операций населения по количеству и 88% по объему. Онлайн-сервисами банков активно пользуются 29,4 млн человек.
QR побеждает пластик
Самое заметное изменение происходит внутри самого безналичного рынка. QR-платежи уже обошли оплату банковскими картами через POS-терминалы.
За шесть месяцев в среднем ежедневно проводилось около 11 млн операций с использованием QR-кода на 57,3 млрд тенге. На оплату картами через POS-терминалы приходилось около 8 млн операций на 50,8 млрд тенге.
В результате количество QR-операций оказалось на 38% выше карточных операций через POS-терминалы, а объем – на 13%.
Разница заметна и в структуре платежей через POS-терминалы: на QR приходится 58% операций и 53% их объема, на банковские карты – 42% и 47% соответственно.
При этом QR используется прежде всего для относительно небольших покупок. Средняя сумма такой операции составляет 5,2 тыс. тенге против 6,4 тыс. тенге при оплате картой через POS-терминал.
Телефон стал надежным кошельком
Сегодня в РК в целом 80% безналичных операций по количеству и 90% по объему проходят через интернет, мобильные приложения банков и QR-коды.
Одновременно растет число активных пользователей онлайн-сервисов банков. На 1 июля их было 29,4 млн – на 9% больше, чем годом ранее.
Меняется и сама банковская карта. В обращении находилось 83,6 млн платежных карт, но активными считались 41,9 млн.
Более половины активных карт – виртуальные: их доля достигла 53%, физические карты составили 47%.
Изменит ли рынок единый QR?
Новый этап начался летом 2026 года, когда в Казахстане запустили единый QR. К системе подключилось большинство банков, поэтому оплачивать товары и услуги теперь можно одним QR-кодом независимо от того, приложение какого банка использует покупатель.
Первые результаты работы Межбанковской системы мобильных платежей уже появились: за первый месяц она обработала более 8 млн транзакций на 210 млрд тенге.
Нацбанк планирует расширять возможности системы. В дальнейшем через нее предполагается развивать межбанковское выставление счетов, трансграничные платежи и использование QR в электронной коммерции.
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