Кошельки становятся пустыми: как казахстанцы расплачиваются за покупки

Наличные постепенно уходят из нашей повседневной жизни. На смену привычным способам оплаты пришли цифровые сервисы, а смартфон все чаще становится главным инструментом для покупок и переводов, сообщает Zakon.kz.

Безнал против кэша

За первые шесть месяцев 2026 года казахстанцы совершили 7,1 млрд безналичных операций на 92,1 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 5,1%, объем – на 4,2%. Такие цифры приводит Нацбанк Казахстана в обзоре развития рынка платежных услуг за первое полугодие 2026 года.

При этом снятие наличных продолжает сокращаться: количество снятия денег в банкоматах уменьшилось на 5,8%, объем – на 3,8%.

Безналичные операции теперь составляют 98% всех операций населения по количеству и 88% по объему. Онлайн-сервисами банков активно пользуются 29,4 млн человек.

QR побеждает пластик

Самое заметное изменение происходит внутри самого безналичного рынка. QR-платежи уже обошли оплату банковскими картами через POS-терминалы.

За шесть месяцев в среднем ежедневно проводилось около 11 млн операций с использованием QR-кода на 57,3 млрд тенге. На оплату картами через POS-терминалы приходилось около 8 млн операций на 50,8 млрд тенге.

В результате количество QR-операций оказалось на 38% выше карточных операций через POS-терминалы, а объем – на 13%.

Разница заметна и в структуре платежей через POS-терминалы: на QR приходится 58% операций и 53% их объема, на банковские карты – 42% и 47% соответственно.

При этом QR используется прежде всего для относительно небольших покупок. Средняя сумма такой операции составляет 5,2 тыс. тенге против 6,4 тыс. тенге при оплате картой через POS-терминал.

Телефон стал надежным кошельком

Сегодня в РК в целом 80% безналичных операций по количеству и 90% по объему проходят через интернет, мобильные приложения банков и QR-коды.

Одновременно растет число активных пользователей онлайн-сервисов банков. На 1 июля их было 29,4 млн – на 9% больше, чем годом ранее.

Меняется и сама банковская карта. В обращении находилось 83,6 млн платежных карт, но активными считались 41,9 млн.

Более половины активных карт – виртуальные: их доля достигла 53%, физические карты составили 47%.

Изменит ли рынок единый QR?

Новый этап начался летом 2026 года, когда в Казахстане запустили единый QR. К системе подключилось большинство банков, поэтому оплачивать товары и услуги теперь можно одним QR-кодом независимо от того, приложение какого банка использует покупатель.

Первые результаты работы Межбанковской системы мобильных платежей уже появились: за первый месяц она обработала более 8 млн транзакций на 210 млрд тенге.

Нацбанк планирует расширять возможности системы. В дальнейшем через нее предполагается развивать межбанковское выставление счетов, трансграничные платежи и использование QR в электронной коммерции.

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