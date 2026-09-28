Евразийский банк запустил первого в Казахстане AI-ассистента по персональным финансам – EVA

Евразийский банк запустил в мобильном приложении Eurasian Bank персонального финансового AI-ассистента под именем EVA, который помогает клиенту простыми словами разобраться в своих финансах.

Сервис анализирует реальные данные клиента о его расходах, счетах, депозитах и кредитах и отвечает на вопросы о личных финансах в формате естественного диалога.

Главная идея EVA в том, что клиенту больше не нужно переходить между разделами приложения и самостоятельно собирать данные. Достаточно задать вопрос обычным языком – так, как он прозвучал бы в жизни: "Сколько я потратил в этом месяце?", "На что у меня уходит больше всего денег?", "Какая ставка по моему депозиту?" или "Когда у меня ближайший платеж по кредиту?". EVA собирает нужные данные и возвращает ответ в понятной форме.

"Мы сделали большой рывок в цифровом развитии банка: запустили новое мобильное приложение, на базе которого развиваем цифровую экосистему. Следующий этап – постепенно переходить от классического мобильного банкинга, к модели интеллектуального финансового сервиса. И здесь мы возлагаем большие надежды на EVA – нашего цифрового помощника", – сказала председатель правления Ляззат Сатиева

AI-решения уже используются казахстанскими банками – прежде всего как чат-боты, продуктовые консультанты или инструменты для выполнения отдельных банковских операций. EVA развивает эту модель дальше: клиент может обращаться к ней именно с вопросами о своих деньгах, а ответ формируется на основе его реальных банковских данных.

В первоначальном функционале сервиса предусмотрены шесть направлений: расходы, карты, текущие счета, депозиты, кредиты, продукты и тарифы банка.

Ассистент показывает расходы и поступления за выбранный период, разбивает траты по категориям, дает информацию по картам и текущим счетам, показывает условия и движения по депозитам, предоставляет сведения по кредитам – с графиком и ближайшим платежом, а также отвечает на вопросы о продуктах и тарифах банка.

Самый понятный сценарий – вопрос о расходах. EVA может показать, сколько клиент потратил за месяц, сколько денег поступило, каким был остаток на начало и конец периода и на что именно ушли средства. По депозитам и кредитам сервис помогает быстро получить ключевые параметры, не открывая несколько разделов приложения.

"EVA – это шаг к тому, чтобы общение с банком стало таким же простым, как разговор с человеком. Мы хотели убрать барьер для поиска: не искать данные по разным экранам, а просто спросить о своих деньгах обычными словами. При этом мы с самого начала выстраивали EVA внутри защищенного банковского контура – для нас критически важно, чтобы удобство не достигалось ценой безопасности данных клиента", – отметил управляющий директор информационных технологий Евразийского банка Даниэль Закиев.

Инфраструктура сервиса работает внутри банковского контура, поэтому банковская тайна и персональные данные клиента не передаются во внешние AI-сервисы. Каждое обращение проходит дополнительные уровни внутренней проверки, а при первом обращении к EVA клиент подтверждает согласие на обработку данных кодом из SMS.

EVA – продукт в активном развитии. Банк будет анализировать реальные запросы клиентов, повышать точность существующих сценариев и поэтапно расширять функциональность. Такой подход позволяет развивать продукт на основе живого пользовательского опыта и практической пользы для клиента.

Лицензия (Универсальная банковская лицензия) на осуществление банковских и иных операций №1.1.948.140 от 16.07.2026 выдана АРРФР.