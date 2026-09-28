#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
441.88
503.61
5.24
Финансы

Евразийский банк запустил первого в Казахстане AI-ассистента по персональным финансам – EVA

Евразийский банк, AI-ассистент, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 09:00 Фото: Евразийский банк
Евразийский банк запустил в мобильном приложении Eurasian Bank персонального финансового AI-ассистента под именем EVA, который помогает клиенту простыми словами разобраться в своих финансах.

Сервис анализирует реальные данные клиента о его расходах, счетах, депозитах и кредитах и отвечает на вопросы о личных финансах в формате естественного диалога.

Главная идея EVA в том, что клиенту больше не нужно переходить между разделами приложения и самостоятельно собирать данные. Достаточно задать вопрос обычным языком – так, как он прозвучал бы в жизни: "Сколько я потратил в этом месяце?", "На что у меня уходит больше всего денег?", "Какая ставка по моему депозиту?" или "Когда у меня ближайший платеж по кредиту?". EVA собирает нужные данные и возвращает ответ в понятной форме.

"Мы сделали большой рывок в цифровом развитии банка: запустили новое мобильное приложение, на базе которого развиваем цифровую экосистему. Следующий этап – постепенно переходить от классического мобильного банкинга, к модели интеллектуального финансового сервиса. И здесь мы возлагаем большие надежды на EVA – нашего цифрового помощника", – сказала председатель правления Ляззат Сатиева

AI-решения уже используются казахстанскими банками – прежде всего как чат-боты, продуктовые консультанты или инструменты для выполнения отдельных банковских операций. EVA развивает эту модель дальше: клиент может обращаться к ней именно с вопросами о своих деньгах, а ответ формируется на основе его реальных банковских данных.

В первоначальном функционале сервиса предусмотрены шесть направлений: расходы, карты, текущие счета, депозиты, кредиты, продукты и тарифы банка.

Ассистент показывает расходы и поступления за выбранный период, разбивает траты по категориям, дает информацию по картам и текущим счетам, показывает условия и движения по депозитам, предоставляет сведения по кредитам – с графиком и ближайшим платежом, а также отвечает на вопросы о продуктах и тарифах банка.

Самый понятный сценарий – вопрос о расходах. EVA может показать, сколько клиент потратил за месяц, сколько денег поступило, каким был остаток на начало и конец периода и на что именно ушли средства. По депозитам и кредитам сервис помогает быстро получить ключевые параметры, не открывая несколько разделов приложения.

"EVA – это шаг к тому, чтобы общение с банком стало таким же простым, как разговор с человеком. Мы хотели убрать барьер для поиска: не искать данные по разным экранам, а просто спросить о своих деньгах обычными словами. При этом мы с самого начала выстраивали EVA внутри защищенного банковского контура – для нас критически важно, чтобы удобство не достигалось ценой безопасности данных клиента", – отметил управляющий директор информационных технологий Евразийского банка Даниэль Закиев.

Инфраструктура сервиса работает внутри банковского контура, поэтому банковская тайна и персональные данные клиента не передаются во внешние AI-сервисы. Каждое обращение проходит дополнительные уровни внутренней проверки, а при первом обращении к EVA клиент подтверждает согласие на обработку данных кодом из SMS.

EVA – продукт в активном развитии. Банк будет анализировать реальные запросы клиентов, повышать точность существующих сценариев и поэтапно расширять функциональность. Такой подход позволяет развивать продукт на основе живого пользовательского опыта и практической пользы для клиента.

Лицензия (Универсальная банковская лицензия) на осуществление банковских и иных операций №1.1.948.140 от 16.07.2026 выдана АРРФР.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
коллаж Нурбанка
09:56, 24 июня 2026
Нурбанк первым в Казахстане запустил сервис подбора оптимальной системы международных денежных переводов
Фото: Kaspi.kz
20:35, 01 июля 2026
Михаил Ломтадзе представил Kasper: персональный Ai помощник каждому казахстанцу от Kaspi.kz
Отметил в числе лучших финансовую инновацию Евразийского банка
14:27, 29 мая 2024
Global Finance отметил в числе лучших финансовую инновацию Евразийского банка с использованием AI
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ясмина Токсанбаева на дистанции Азиады
08:34, Сегодня
Официально: Ясмину Токсанбаеву лишили золотой медали Азиады в спортивной ходьбе
Команда Казахстана на воде Азиады
07:54, Сегодня
Команда Казахстана завоевала "бронзу" Азиады в артистическом плавании
Сапиев и Елеусинов на трибунах турнира
07:47, Сегодня
"Закон – это основа, перед которой мы все равны": Сапиев о ситуации вокруг Елеусинова
Алькарас с Кубком
07:24, Сегодня
"Европа берёт кубок": Алькарас — о победе на Кубке Лэйвера, где Бублик не набрал очков
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: