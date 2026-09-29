Bank RBK показывает лидерскую динамику на рынке срочных депозитов

Депозитный рынок стал одним из наиболее быстрорастущих сегментов банковского сектора Казахстана. При этом наибольшую активность проявляют именно физические лица, сообщает Zakon.kz.

Это связано в основном с высокими ставками по вкладам, упрощением открытия депозитов через мобильные приложения, а также доверием граждан к казахстанским банкам, сообщает Ranking.kz.

Наибольшим спросом пользуются именно срочные вклады, то есть депозиты, размещенные на определенный срок, в том числе накопительные депозиты, без учета средств на текущих счетах.

Так, по состоянию на 1 августа текущего года срочные депозиты в банках Казахстана увеличились на 20% за год, достигнув 26,8 трлн тенге. В денежном выражении сумма выросла на 4,5 трлн тенге.

При этом в разрезе отдельных БВУ РК ситуация сильно различается. Положительную динамику за год показали только 11 банков. В то же время у шести фининститутов сумма срочных вкладов снизилась, по двум новым БВУ пока нет данных для оценки динамики за обсуждаемый период, а еще у двух иностранных банков отсутствуют срочные вклады населения в силу специфики деятельности.

Наибольший рост срочных вкладов среди всех БВУ РК страны показал Bank RBK: сразу на 47,8%, что более чем в 2 раза превышает среднее значение по сектору. К 1 августа сумма таких депозитов в банке достигла 797,9 млрд тенге.

Лидерство Bank RBK объясняется множеством причин. К примеру, у этого фининститута одна из наиболее широких линеек продуктов в секторе, закрывающая потребности практически всех групп населения: гибкие вклады Smart с ежедневной капитализацией и Depositum с ежемесячной выплатой процентов, накопительные Dream, Grand и Safe, а также целевой депозит Aqyl в рамках государственной образовательной накопительной системы.

Сберегательный депозит Grand с повышенной ставкой вознаграждения остается одним из наиболее популярных розничных продуктов Bank RBK. Он предусматривает ставку вознаграждения по тенговому вкладу до 17,18% (ГЭСВ — до 18,6%), а также возможность бесплатно оформить премиальную дебетовую платежную карту без комиссии за обслуживание (согласно тарифам) на весь срок ее действия. Дополнительным преимуществом для держателей премиальных карт является участие в программе лояльности Sarqyt с кешбэком до 8%.

При этом важным фактором доверия к Bank RBK остаются его высокие международные кредитные рейтинги. Сегодня банк имеет одни из самых высоких оценок среди БВУ РК с казахстанским участием: рейтинг от Fitch Ratings на уровне BB с прогнозом "Стабильный" и рейтинг от Moody’s на уровне Ba2 с прогнозом "Стабильный". Эти оценки отражают устойчивость финансового положения банка и являются дополнительным показателем его надежности для клиентов.

На втором месте после Bank RBK расположился Freedom Bank с ростом срочных вкладов на 46,2%.

Замыкает первую тройку ForteBank, срочные депозиты в котором увеличились на 38,2%.

В топ-5 по росту также вошли Отбасы банк (на 23,7%) и Home Credit Bank (на 23,7%).

Таким образом, высокая динамика отдельных банков способствует активному росту всего сектора. Особенно показательным этот процесс стал в последние несколько лет. Если до 2021 года сектор испытывал определенные трудности, то впоследствии рынок начал расти двузначными темпами.

Так, за пять лет срочные вклады населения увеличились более чем в 2,5 раза, а среднегодовой темп роста за этот период составил существенные 21,1%. Если рассматривать более длительный период – десятилетие, – то сумма выросла и вовсе в 4 раза.

Таким образом, срочные вклады стали одним из ключевых драйверов роста розничного депозитного рынка Казахстана. Высокие ставки вознаграждения, развитие депозитных продуктов и упрощение их оформления через мобильные приложения поддерживают интерес населения к размещению средств в банках. При этом существенный рост показателей за последние пять и 10 лет говорит о долгосрочном расширении депозитной базы и повышении роли вкладов населения в ресурсной базе банковского сектора.

Лицензия №1.1.821.135, от 15.07.2026 г., выданная АРРФР

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