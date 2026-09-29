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Финансы

Bank RBK показывает лидерскую динамику на рынке срочных депозитов

Bank RBK, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 09:50 Фото: Bank RBK
Депозитный рынок стал одним из наиболее быстрорастущих сегментов банковского сектора Казахстана. При этом наибольшую активность проявляют именно физические лица, сообщает Zakon.kz.

Это связано в основном с высокими ставками по вкладам, упрощением открытия депозитов через мобильные приложения, а также доверием граждан к казахстанским банкам, сообщает Ranking.kz.

Наибольшим спросом пользуются именно срочные вклады, то есть депозиты, размещенные на определенный срок, в том числе накопительные депозиты, без учета средств на текущих счетах.

Так, по состоянию на 1 августа текущего года срочные депозиты в банках Казахстана увеличились на 20% за год, достигнув 26,8 трлн тенге. В денежном выражении сумма выросла на 4,5 трлн тенге.

При этом в разрезе отдельных БВУ РК ситуация сильно различается. Положительную динамику за год показали только 11 банков. В то же время у шести фининститутов сумма срочных вкладов снизилась, по двум новым БВУ пока нет данных для оценки динамики за обсуждаемый период, а еще у двух иностранных банков отсутствуют срочные вклады населения в силу специфики деятельности.

Наибольший рост срочных вкладов среди всех БВУ РК страны показал Bank RBK: сразу на 47,8%, что более чем в 2 раза превышает среднее значение по сектору. К 1 августа сумма таких депозитов в банке достигла 797,9 млрд тенге.

Лидерство Bank RBK объясняется множеством причин. К примеру, у этого фининститута одна из наиболее широких линеек продуктов в секторе, закрывающая потребности практически всех групп населения: гибкие вклады Smart с ежедневной капитализацией и Depositum с ежемесячной выплатой процентов, накопительные Dream, Grand и Safe, а также целевой депозит Aqyl в рамках государственной образовательной накопительной системы.

Сберегательный депозит Grand с повышенной ставкой вознаграждения остается одним из наиболее популярных розничных продуктов Bank RBK. Он предусматривает ставку вознаграждения по тенговому вкладу до 17,18% (ГЭСВ — до 18,6%), а также возможность бесплатно оформить премиальную дебетовую платежную карту без комиссии за обслуживание (согласно тарифам) на весь срок ее действия. Дополнительным преимуществом для держателей премиальных карт является участие в программе лояльности Sarqyt с кешбэком до 8%.

При этом важным фактором доверия к Bank RBK остаются его высокие международные кредитные рейтинги. Сегодня банк имеет одни из самых высоких оценок среди БВУ РК с казахстанским участием: рейтинг от Fitch Ratings на уровне BB с прогнозом "Стабильный" и рейтинг от Moody’s на уровне Ba2 с прогнозом "Стабильный". Эти оценки отражают устойчивость финансового положения банка и являются дополнительным показателем его надежности для клиентов.

рейтинг банков, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 09:50

Фото: Ranking.kz

На втором месте после Bank RBK расположился Freedom Bank с ростом срочных вкладов на 46,2%.

Замыкает первую тройку ForteBank, срочные депозиты в котором увеличились на 38,2%.

В топ-5 по росту также вошли Отбасы банк (на 23,7%) и Home Credit Bank (на 23,7%).

Таким образом, высокая динамика отдельных банков способствует активному росту всего сектора. Особенно показательным этот процесс стал в последние несколько лет. Если до 2021 года сектор испытывал определенные трудности, то впоследствии рынок начал расти двузначными темпами.

Так, за пять лет срочные вклады населения увеличились более чем в 2,5 раза, а среднегодовой темп роста за этот период составил существенные 21,1%. Если рассматривать более длительный период – десятилетие, – то сумма выросла и вовсе в 4 раза.

Таким образом, срочные вклады стали одним из ключевых драйверов роста розничного депозитного рынка Казахстана. Высокие ставки вознаграждения, развитие депозитных продуктов и упрощение их оформления через мобильные приложения поддерживают интерес населения к размещению средств в банках. При этом существенный рост показателей за последние пять и 10 лет говорит о долгосрочном расширении депозитной базы и повышении роли вкладов населения в ресурсной базе банковского сектора.

депозиты, банки, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 09:50

Фото: Ranking.kz

Лицензия №1.1.821.135, от 15.07.2026 г., выданная АРРФР

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Айсулу Омарова
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