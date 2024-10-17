Казахстанцы стали больше вкладывать в тенговые депозиты

По итогам сентября объем банковских депозитов вырос после снижения в августе. При этом вклады физических лиц увеличились в тенге и сократились в иностранной валюте, сообщает Zakon.kz.

По данным Нацбанка, в сентябре 2024 года объем депозитов в депозитных организациях вырос на 1,44%, до 36,7 трлн тенге, после снижения в августе на 0,8%. При этом за год депозитная база приросла на 16,8 % – с 31,4 трлн в сентябре 2023 года.

Отметим, что долларизация депозитов в сентябре составила 21,3%, оставшись фактически не уровне августа.

Фото: Национальный банк РК

Депозиты в тенге за месяц выросли на 1,61%, до 28,8 трлн тенге, полностью отыграв снижение в прошлом месяце. Объем депозитов в иностранной валюте также увеличился на 0,85% за месяц, до 7,8 трлн тенге. Однако это все еще ниже уровня июля, когда объем депозитов в инвалюте достиг почти 8 трлн тенге.

К слову, в сентябре наблюдался отток депозитов физлиц в иностранной валюте – за месяц снижение составило 0,29% – с 4,2 до 4,1 трлн тенге. В целом совокупные депозиты физлиц (тенговые и в инвалюте) в сентябре увеличились до 20,5 трлн тенге. Вместе с тем депозиты небанковских юридических лиц выросли как в иностранной +2,03%, так и в национальной валюте +2,27%, а их общий объем составил 16,2 трлн тенге, прибавив за месяц 2,22%.

Добавим, что, согласно данным Нацбанка, доля депозитов физлиц в тенге за месяц приросла на 1,7%, с 16,1 до 16,4 трлн тенге, а в иностранной валюте снизилась с 4 до 3,9 трлн тенге, или на 0,8%. Тенговые депозиты небанковских юридических лиц за месяц сократились почти на 3%, до 12 трлн тенге, в иностранной валюте на 4,6%, до 3,8 трлн тенге.

Ранее председатель Национального банка РК рассказывал, стали ли казахстанцы меньше открывать депозиты в тенге.