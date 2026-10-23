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Финансы

Курс доллара снова вырос на торгах 23 октября

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:42 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 451,05 тенге, поднявшись на 2,96 тенге.

Курс российского рубля вырос до 5,60 тенге (+0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,42 тенге (+0,27).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7 – 453 тенге, евро – по 504-508,3 тенге, рубли – по 5,38-5,51.

Мировые цены на нефть на биржах растут 23 октября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, увеличившись на 0,86 доллара, составила 114,03 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,85 доллара – до 100,32 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 447,94 тенге, евро – 502,32 тенге, рубля – 5,52 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 октября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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