Курс доллара снова вырос на торгах 23 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 451,05 тенге, поднявшись на 2,96 тенге.
Курс российского рубля вырос до 5,60 тенге (+0,09).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,42 тенге (+0,27).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7 – 453 тенге, евро – по 504-508,3 тенге, рубли – по 5,38-5,51.
Мировые цены на нефть на биржах растут 23 октября.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, увеличившись на 0,86 доллара, составила 114,03 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,85 доллара – до 100,32 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара 447,94 тенге, евро – 502,32 тенге, рубля – 5,52 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 октября, можно здесь.