Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 октября

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 23 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,94 тенге, евро – 502,32 тенге, рубля – 5,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447 тенге, продажи – 454 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 513 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,35 тенге, продажи – 5,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448,6 тенге, продажи – 450,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503,8 тенге, продажи – 508 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,35 тенге, продажи – 5,48 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 449,3 тенге, продажи – 450,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503,3 тенге, продажи – 507,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,31 тенге, продажи – 5,38 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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