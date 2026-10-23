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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 октября

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:09 Фото: pexels
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 23 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,94 тенге, евро – 502,32 тенге, рубля – 5,52 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 447 тенге, продажи – 454 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 513 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,35 тенге, продажи – 5,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 448,6 тенге, продажи – 450,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503,8 тенге, продажи – 508 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,35 тенге, продажи – 5,48 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 449,3 тенге, продажи – 450,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503,3 тенге, продажи – 507,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,31 тенге, продажи – 5,38 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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