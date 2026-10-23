Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,94 тенге, евро – 502,32 тенге, рубля – 5,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,35 тенге, продажи – 5,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448,6 тенге, продажи – 450,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 503,8 тенге, продажи – 508 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,35 тенге, продажи – 5,48 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 449,3 тенге, продажи – 450,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 503,3 тенге, продажи – 507,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,31 тенге, продажи – 5,38 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.