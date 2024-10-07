Курс доллара снова вырос на торгах 7 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 484,37 тенге, поднявшись сразу на 2,28 тенге.

Торги по юаню не проводилсь в связи с праздничными днями с 1 по 7 октября 2024 года в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 483,1-484,9 тенге, евро – по 530,5-534,5 тенге, российские рубли – по 4,97-5,07 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 октября.

Так, фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,4%, до 77,74 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США подешевели на 0,27%, до 74,18 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 481,84 тенге, евро – 531,33 тенге, рубля – 5,07 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 октября, можно здесь.