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Финансы

Повлияет ли категория состоятельности на решение банков о выдаче кредитов

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 14:28 Фото: pexels
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года рассказал, каким образом внедрение категорий состоятельности может повлиять на решение банков о выдаче кредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что планы Министерства труда и социальной защиты населения ввести новую систему разделения казахстанских семей на категории по уровню благосостояния вызвали большой общественный резонанс. Они поинтересовались, может ли в дальнейшем такое разделение затронуть финансовую сферу, например, выдачу кредитов, льготной или коммерческой ипотеки, автозаймов.

"Когда мы говорим о цифровизации и интеграции баз данных, финансовая сфера всегда была в числе лидеров. Это касается как нас, владельцев национальной финансовой инфраструктуры, так и банков второго уровня. Государственное кредитное бюро, Первое кредитное бюро обеспечивают интеграцию с различными базами данных, в том числе об имуществе, доходах физических лиц и так далее. Когда вы обращаетесь за кредитом, то подписываете согласие на получение банком информации о вашей кредитной истории. Это нужно, чтобы банк рассматривал вас не как совершенно нового клиента, а имел представление о ваших доходах, пенсионных отчислениях, имуществе и других данных. Поэтому у банков эти процессы уже давно оцифрованы", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, банки достаточно хорошо видят профиль риска каждого казахстанца.

"Так что я не вижу здесь каких-либо дополнительных рисков. Наша финансовая система и так достаточно хорошо цифровизирована. Думаю, для банка это неважно. У банков есть собственные скоринговые модели, причем гораздо более продвинутые. Они зависят от политики конкретного банка. У банков уже давно существуют собственные категории заемщиков. Поэтому внедрение общегосударственной системы оценки благосостояния семей, на мой взгляд, никак не повлияет на кредитование", – заверил глава Нацбанка.

22 октября 2026 года директор Департамента центра обеспечения первым жильем Отбасы банка Азат Ашимов прокомментировал вопрос о том, будут ли учитывать категорию благосостояния граждан при предоставлении жилья.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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