Ослабление доллара в Казахстане объяснил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года рассказал, почему курс доллара снизился в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка отметил, что на курс валют в первую очередь влияет денежно-кредитная политика.

"Она влияет, естественно, на внутренний процесс, но она также влияет, особенно в условиях открытой экономики, открытой финансовой системы, на сравнительную привлекательность тех или иных инструментов. Когда денежно-кредитная политика жесткая, то есть денежные инструменты имеют достаточно высокую ставку, это делает их привлекательными не только для нас, физлиц, в части того, что можно положить эти средства на депозит, но делает их привлекательными для инвесторов со всего мира. И это действительно происходит, то есть мы увидели, что участие нерезидентов увеличилось у нас на 60-70%: было 2 млрд, стало 3,9 млрд, почти в два раза у нас увеличилось участие нерезидентов", – добавил Тимур Сулейменов.

По его словам, эти деньги в виде иностранных инвестиций пришли в Казахстан.

"Инвесторы эти деньги принесли в Казахстан, отинвестировали, перевели свои доллары на тенге, купили государственный долг, то есть облигации Министерства финансов и, таким образом, повлияли положительно на курс тенге", – пояснил глава Нацбанка.

