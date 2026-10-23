Миллиарды пенсионных накоплений казахстанцы передали частным управляющим
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года рассказал, какой объем пенсионных накоплений казахстанцы доверили частным управляющим компаниям, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, сколько казахстанцев с 7 сентября воспользовались правом перевода вкладов из ЕНПФ в частные управляющие компании, и сколько денег они уже успели перевести.
"Хорошая динамика пошла. Это во многом связано с тем, что люди сами начали считать. Люди начали понимать, что пенсионный счет – это счет и нужно искать того, кто тебе этот счет будет преумножать по большей процентной ставке. Мне кажется, перевели около 100 млрд тенге, сейчас у них под управлением свыше 200 млрд тенге", – сказал Тимур Сулейменов.
Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова подтвердила эти данные.
"Все правильно. У нас долгое время объем частных пенсионных фондов был 70 – 80 млрд, а сейчас почти 200 млрд тенге. Около 100 млрд перевели за счет того, что с 7 сентября уже можно не 50%, а 100% перевести частным управляющим компаниям", – указала она.
Ранее председатель Национального банка Казахстана рассказал, почему Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не демонстрирует такую же высокую доходность, как частные управляющие компании.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript