Пенсионные деньги казахстанцев передадут частным управляющим: как их будут выбирать

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года рассказал, как будет происходить выбор частных управляющих пенсионными активами казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее была информация, что управляющие будут отбираться на конкурсной основе и получать мандаты на управление отдельными классами активов. Они попросили разъяснить механизм отбора.

"Мы, как основной управляющий, распределим портфели. Позовем наиболее весомые, наиболее финансово обеспеченные профессиональные команды управляющих, наших местных компаний, которые на основании конкурса, показав свои стратегии, показав свои возможности, получат тот или иной объем этих активов под управление. Мы будем ежеквартально, ежемесячно смотреть уровень их доходов. Если ты принес хорошую высокую доходность, тебе этот портфель оставляют в управлении. Если ты принес низкую доходность, мы этот портфель забираем у тебя и отдаем его в управление другому управляющему", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, подобный подход используется при управлении Нацфондом, и он показывает свою высокую эффективность.

"Начнем постепенно. Это большая реформа. Сами понимаете, пенсионные деньги доверить управляющим и нести за это ответ очень ответственная задача. Поэтому мы, наверное, эту программу до конца года утвердим, даже в следующем месяце утвердим. Затем будем готовить законодательные изменения совместно с Курултаем, и, наверное, к концу 2027 года мы сможем этот подход уже реализовать на практике", – резюмировал глава Нацбанка.

С 7 сентября в Казахстане заработают новые правила по передаче обязательных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Что нужно сделать, чтобы перевести пенсионные накопления в доверительное управление, можно прочитать здесь.