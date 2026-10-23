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Финансы

Как укрепление тенге повлияло на доходность ЕНПФ, объяснили в Нацбанке

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 16:35 Фото: pixabay
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года рассказал, почему Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не демонстрирует такую же высокую доходность, как частные управляющие компании, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов не согласился с тем, что Нацбанк и ЕНПФ плохо управляет накоплениями казахстанцев.

"В минус мы точно не ушли, что-то около 3,2% мы доходности показываем, ЕНПФ. Могла ли она быть выше? Могла быть, потому что некоторые частные управляющие показали более высокую доходность. Но тем не менее доходность обеспечивается. Мы много раз говорили и повторюсь еще раз: управлять 27-триллионным портфелем, огромным, гибко, быстро и так далее, крайне сложно, нежели управлять портфелем в 15 или 20 млрд тенге", – отметил он.

При этом, по оценке главы Нацбанка, быстрые решения не всегда бывают верными.

"Именно спокойное, консервативное распределение портфеля, которое защищает нас от рыночных рисков, страновых рисков, валютных рисков, и есть задача пенсионного управляющего. Я считаю, что с этой задачей Национальный банк и ЕНПФ справляется. Инфляцию мы бьем... Выбор за вами: ЕНПФ стабильный, он никуда не провалится, но дает недостаточно высокий доход. Но есть частные компании, которые управляют более активно, они более гибкие, они более адаптивные, у них меньше портфель, и они дают более высокую доходность. Самое главное, что мы сделали совместно с законодателем, – мы дали людям выбор. Вы можете посмотреть все их инвестиционные декларации, посмотреть, сколько они получили дохода в 2024, 2025 и по итогам части 2026 года сказать: "В принципе, нормально, туда я свои отдам деньги". Именно в этом выборе и заключается, наверное, основная часть реформы", – заявил Тимур Сулейменов.

Ситуацию с доходностью ЕНПФ прокомментировала и его заместитель Алия Молдабекова.

"Да, действительно, в минус мы не уходили. Инвестиционный доход в ЕНПФ с начала года был более 1,1 трлн тенге. А в сентябре он снизился и сейчас порядка 800 млрд тенге. Это произошло исключительно из-за укрепления тенге по отношению к доллару. Вы знаете, у нас в сентябре сильно тенге укрепился, поэтому в пересчете на тенге не такой высокий инвестдоход, но результат – положительный", – сказала она.

Тимур Сулейменов при этом заявил, что это нельзя назвать потерей денег, а это их переоценка.

"Лежат у вас 10 тыс. долларов. Когда курс был 500 тенге за доллар – это было 5 млн тенге, когда курс снизился до 460 тенге за доллар – это уже 4,5 млн. Это убыток? Нет. У вас 10 тыс. долларов как лежали, так и лежат. Завтра курс будет 510, и у вас будет 5 млн 100 тыс. тенге. То есть это не убыток, это переоценка. И надо исходить из того, что это долгосрочный актив, и он будет колебаться вместе с курсом вверх – вниз. Самое главное – чтобы долгосрочная доходность била инфляцию. Пока нам это удается", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал, каким образом внедрение категорий состоятельности может повлиять на решение банков о выдаче кредитов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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