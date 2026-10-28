Правительству и Курултаю поручено изучить вопрос внедрения "налога на роскошь" и внести предложения

В Послании народу Казахстана президент отдельно остановился на вопросе справедливости налогообложения, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев считает, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний.

"Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой Конституции. Речь идет о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости. Правительству и Курултаю предстоит изучить данный вопрос и внести предложения. Справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит – тотальной цифровизации. Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски", – сказал президент.

Он также рассказал, как смартфоны могут стать инструментом заработка для граждан и какие изменения для этого подготовит правительство.