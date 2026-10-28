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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
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Финансы

Правительству и Курултаю поручено изучить вопрос внедрения "налога на роскошь" и внести предложения

послание народу, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:13 Фото: akorda.kz
В Послании народу Казахстана президент отдельно остановился на вопросе справедливости налогообложения, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев считает, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний.

"Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой Конституции. Речь идет о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости. Правительству и Курултаю предстоит изучить данный вопрос и внести предложения. Справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит – тотальной цифровизации. Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски", – сказал президент.

Он также рассказал, как смартфоны могут стать инструментом заработка для граждан и какие изменения для этого подготовит правительство.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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