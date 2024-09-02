Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поручил масштабировать программу ремонта автодорог

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:59 Фото: primeminister.kz
Вопрос состояния дорог в Казахстане поднял Касым-Жомарт Токаев во время оглашения Послания народу 2 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот вопрос все еще остается актуальным.

"Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тыс. км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск", – сказал президент.

Он отметил, что большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тыс. км межобластных и межрайонных автодорог.

"Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тыс. км дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских", – заключил Токаев.

Видеотрансляцию Послания президента народу смотрите здесь.

Читайте также

Послание Токаева народу Казахстана
У нас нет и никогда не будет никаких "фобий" – президент
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Похолодание и сильные дожди надвигаются на Казахстан
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Токаев: Здоровье и безопасность солдат – особая ответственность руководства армии
Ирина Капитанова
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Ремонт Автодороги Послание Токаева – 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Вид на город Алматы, новостройки, жилые дома, осень
Жара в Шымкенте и заморозки в Астане: какая погода ждет жителей трех мегаполисов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: