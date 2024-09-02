Токаев поручил масштабировать программу ремонта автодорог

Вопрос состояния дорог в Казахстане поднял Касым-Жомарт Токаев во время оглашения Послания народу 2 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот вопрос все еще остается актуальным.

"Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тыс. км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск", – сказал президент.

Он отметил, что большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тыс. км межобластных и межрайонных автодорог.

"Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тыс. км дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских", – заключил Токаев.

Видеотрансляцию Послания президента народу смотрите здесь.