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#Послание Токаева – 2026
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Наука и технологии

Возможности людей не должны зависеть от места их проживания – президент

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:09 Фото: pexels
Президент Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в ходе ежегодного Послания народу Казахстана рассказал, как смартфоны могут стать инструментом заработка для граждан и какие изменения для этого подготовит правительство, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент заявил, что "мы, по сути, только начали работу по коммерциализации искусственного интеллекта, токенизации активов, развитию блокчейн-технологий и цифровых платформенных экосистем".

"Предстоит разработать программу практического использования цифровизации в экономике. Сейчас миллионы наших граждан ежедневно пользуются маркетплейсами, сервисами доставки еды и заказа такси и множеством других услуг, включая банковские сервисы, где Казахстан, надо признать, опередил многие казалось бы передовые страны. Но нужно идти вперед. У нас есть все необходимое, чтобы придать мощный импульс развитию по-настоящему высокопродуктивной цифровой экономики. Наша молодежь образованная и креативная, в стране функционирует доступный интернет, создана развитая цифровая инфраструктура. Сегодня любой гражданин может за несколько минут открыть банковский счет, оформить рассрочку или приобрести товар, не выходя из дома", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, на следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей.

"Нужно сменить парадигму, рассмотреть стоящие перед нами задачи с другого ракурса. Наша цель – построить по-настоящему народную цифровую экономику. В общественном сознании интернет должен восприниматься не только как пространство потребления и развлечения, но и как виртуальная территория созидания и труда. Для наших граждан смартфоны могут и должны стать не столько средством досуга – дорогостоящей игрушкой, убивающей время, – сколько эффективным рабочим инструментом. Поэтому правительство до конца года сформирует упрощенный правовой режим цифровой занятости", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что "для построения народной цифровой экономики важно, чтобы возможности людей не зависели от места их проживания".

"Наши граждане, живущие будь то в сельской местности или в городах, должны научиться пользоваться смартфоном в качестве инструмента получения законных заработков. Предстоит объединить действующие государственные меры поддержки предпринимательства с возможностями частных маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов. Помимо выдачи кредитов и субсидирования, необходимы дополнительные цифровые инструменты для производства и реализации товаров. В следующем году правительству совместно с бизнес-сообществом нужно запустить в ряде регионов пилотные проекты цифрового развития, которые помогут сельским производителям наладить сбыт своей продукции. Успешные практики надо масштабировать во всех регионах", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что следует в полной мере реализовать потенциал токенизации активов, то есть их перевода в цифровую среду.

"Это позволит гражданам стать совладельцами компаний и различных объектов, а предпринимателям – напрямую привлекать капитал, без излишних посредников. Стратегическая цель построения народной цифровой экономики заключается в использовании возможностей современных технологий для благополучия каждого гражданина", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан должен построить по-настоящему народную цифровую экономику.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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