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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 31 октября и 1 ноября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:13 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 30 октября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,77 тенге (+0,17).

Средневзвешенный курс евро подрос до 507,63 тенге (+1,94).

Курс российского рубля составил 5,64 тенге (+0,007).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,21 тенге (+0,005).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,7-454,5 тенге, евро – по 504-507,5 тенге, рубли – по 5,36-5,47.

Утром 30 октября Национальный банк установил курс доллара 453,71 тенге, евро – 505,8 тенге, рубля – 5,63 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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