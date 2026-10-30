Курсы валют на выходные дни: 31 октября и 1 ноября

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 30 октября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,77 тенге (+0,17). Средневзвешенный курс евро подрос до 507,63 тенге (+1,94). Курс российского рубля составил 5,64 тенге (+0,007). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,21 тенге (+0,005). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,7-454,5 тенге, евро – по 504-507,5 тенге, рубли – по 5,36-5,47. Утром 30 октября Национальный банк установил курс доллара 453,71 тенге, евро – 505,8 тенге, рубля – 5,63 тенге.

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