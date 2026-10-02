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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 3 и 4 октября

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 2 октября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,36 тенге, поднявшись сразу на 6,1 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 504,73 тенге (+4,11).

Курс российского рубля подрос до 5,37 тенге (+0,06).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,5-451,2 тенге, евро – по 503,1-507,7 тенге, рубли – по 5,07-5,20.

Утром 2 октября Национальный банк установил курс доллара 441,91 тенге, евро – 499,05 тенге, рубля – 5,3 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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