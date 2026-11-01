#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.87
508.33
5.65
Финансы

Binance восстанавливает вывод средств после кражи миллиардов

кража криптовалют, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 17:41 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Криптовалютная биржа Binance начала поэтапно возобновлять вывод средств после масштабной хакерской атаки, в результате которой были похищены активы на $6,3 млрд. Компания обещает полностью компенсировать потери клиентов, сообщает Zakon.kz.

Вывод средств был приостановлен 29 октября после обнаружения взлома, который называют крупнейшей криптовалютной кражей в истории. В воскресенье, 1 ноября, биржа приступила к восстановлению операций.

На первом этапе вывод средств стал доступен владельцам Ethereum, USDT и USDC в сети Ethereum, а также некоторых активов в сети BNB Smart Chain.

В Binance заявили, что уже восстановили 90% похищенных токенов. Оставшиеся 10% относятся к менее ликвидным активам, поэтому их приобретение потребует дополнительного времени, пишет The Guardian.

"Мы обязаны покрыть оставшиеся 10%", – заявил соисполнительный директор Binance Ричард Тенг, заверив, что пользователи не понесут финансовых потерь.

Компания выделила около $6,34 млрд на компенсацию ущерба. Для этого используются собственные корпоративные средства, а также резервы фондов Secure Asset Fund for Users и Futures Insurance Fund.

Федеральное бюро расследований США заявило, что за атакой стоит связанная с Северной Кореей хакерская группировка TraderTraitor. Предполагается, что она входит в состав Lazarus Group, известной в том числе взломом Sony Pictures в 2014 году.

По данным ФБР, злоумышленники уже начали конвертировать похищенные активы в Ethereum. Следователи ожидают дальнейших попыток отмывания средств через децентрализованные финансовые сервисы и криптовалютные обменники.

Ранее расследование взлома Binance раскрыло новые детали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Миллиарды за 20 минут: расследование взлома Binance раскрыло новые детали
19:17, 30 октября 2026
Миллиарды за 20 минут: расследование взлома Binance раскрыло новые детали
Биржевая торговля, ценные бумаги, торговля ценными бумагами, акция, акции, фондовая биржа, фондовый рынок, график, графики
07:57, 30 октября 2026
Хакеры атаковали крупнейшую биржу Binance: что происходит со средствами пользователей
духи
13:45, 09 марта 2024
Криптобиржа Binance выпустила собственные духи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Степан Санников
18:28, Сегодня
Стали известны лучшие игроки чемпионата Казахстана по хоккею в октябре
Мейрамбек Картбай на чемпионате мира по борьбе
17:40, Сегодня
Появилось видео схватки Мейрамбека Картбая в "утешиловке" чемпионата мира по борьбе
Сборная Казахстана по хоккею
17:30, Сегодня
Стала известна окончательная заявка сборной Казахстана по хоккею на чемпионат Азии
Мейрамбек Картбай
17:04, Сегодня
Мейрамбек Картбай упустил победу на последних секундах и завершил выступление на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: