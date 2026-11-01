Binance восстанавливает вывод средств после кражи миллиардов

Криптовалютная биржа Binance начала поэтапно возобновлять вывод средств после масштабной хакерской атаки, в результате которой были похищены активы на $6,3 млрд. Компания обещает полностью компенсировать потери клиентов, сообщает Zakon.kz.

Вывод средств был приостановлен 29 октября после обнаружения взлома, который называют крупнейшей криптовалютной кражей в истории. В воскресенье, 1 ноября, биржа приступила к восстановлению операций.

На первом этапе вывод средств стал доступен владельцам Ethereum, USDT и USDC в сети Ethereum, а также некоторых активов в сети BNB Smart Chain.

В Binance заявили, что уже восстановили 90% похищенных токенов. Оставшиеся 10% относятся к менее ликвидным активам, поэтому их приобретение потребует дополнительного времени, пишет The Guardian.

"Мы обязаны покрыть оставшиеся 10%", – заявил соисполнительный директор Binance Ричард Тенг, заверив, что пользователи не понесут финансовых потерь.

Компания выделила около $6,34 млрд на компенсацию ущерба. Для этого используются собственные корпоративные средства, а также резервы фондов Secure Asset Fund for Users и Futures Insurance Fund.

Федеральное бюро расследований США заявило, что за атакой стоит связанная с Северной Кореей хакерская группировка TraderTraitor. Предполагается, что она входит в состав Lazarus Group, известной в том числе взломом Sony Pictures в 2014 году.

По данным ФБР, злоумышленники уже начали конвертировать похищенные активы в Ethereum. Следователи ожидают дальнейших попыток отмывания средств через децентрализованные финансовые сервисы и криптовалютные обменники.

Ранее расследование взлома Binance раскрыло новые детали.