Как R-Finance переводит залоговое кредитование для бизнеса в смартфон

Оцифровка залогового кредитования – один из трудоемких процессов в финансовом секторе. В компании R-Finance сделали ставку на технологии и перенесли залоговое финансирование в мобильное приложение.

Время – главный актив предпринимателя



Главный запрос малого и микробизнеса к финансовым организациям сегодня – не сложные многоуровневые продукты, а скорость и простота. Любой кассовый разрыв или закупка партии товара требуют ликвидности "здесь и сейчас".

"Наш флагманский продукт – микрокредит под залог авто – ориентирован на динамичный бизнес, где ключевую роль играет скорость получения средств. Мы максимально автоматизировали процесс: предварительный скоринг, онлайн-оценка автомобиля, проверка через государственные базы данных и оформление договора доступны прямо в смартфоне. Но главное преимущество для владельца – непрерывность работы: транспорт остается в его пользовании и продолжает приносить доход бизнесу". Управляющий директор по бизнесу R-Finance Аида Имашева

Мобильное приложение R-Finance берет на себя основные рутинные этапы: от моментального расчета условий на калькуляторе и подачи заявки до прозрачного графика выплат и погашения задолженности онлайн с банковской карты.

Больше, чем автозалог

Мобильное приложение с фокусом на автозалог – ключевой, но далеко не единственный вектор развития компании. Сегодня R-Finance отходит от модели монопродуктового игрока, предлагая рынку диверсифицированную линейку финансирования.

Помимо займов под залог авто, компания развивает два крупных направления: микрокредитование под залог недвижимости и целевое автокредитование на покупку машин в партнерских дилерских центрах. При этом залоговые программы под недвижимость, изначально доступные преимущественно в мегаполисах, уже масштабированы на все крупные региональные центры Казахстана через развитую филиальную сеть.

Логичным шагом технологической трансформации станет объединение всех этих направлений в цифровом формате.

"Успешная оцифровка автозалога доказала, что бизнес готов к дистанционным финансовым сделкам любого уровня сложности. Поэтому наш следующий стратегический шаг – перенос залога недвижимости в мобильное приложение. Совсем скоро предприниматели в регионах смогут привлекать финансирование под залог коммерческих или жилых объектов на удобных условиях". Управляющий директор по бизнесу R-Finance Аида Имашева

Фото: R-Finance

Сервис на каждый день: от выдачи до полного погашения

Развитие мобильного приложения не ограничивается запуском новых продуктов. Важная часть цифровой трансформации – сделать взаимодействие с компанией комфортным на протяжении всего срока договора.

"Мы стремимся сделать приложение привычным и практичным помощником для предпринимателя. В ближайших релизах пользователям откроется экспресс-микрокредит под залог авто – это облегченный формат с небольшими суммами, созданный специально под ситуации, когда деньги нужны буквально в моменте – например, перекрыть кассовый разрыв или рассчитаться с поставщиком без лишней бюрократии. Для предпринимателей, у которых есть запланированные постоянные расходы в мобильном приложении, будет доступна кредитная линия: в рамках одобренного лимита и в соответствии с условиями договора клиент может использовать возобновляемый лимит без повторной постановки авто в залог. Также запланирован полноценный комплекс посткредитного обслуживания: получение справок, управление графиком и досрочное закрытие без визитов в филиалы". Управляющий директор по бизнесу R-Finance Аида Имашева

Автоматизация залоговых процессов меняет отношение бизнеса к микрофинансированию: вместо сложной бюрократической процедуры заем становится простым способом оперативно привлечь оборотный капитал и сохранить стабильность бизнес-процессов.