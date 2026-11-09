Как R-Finance переводит залоговое кредитование для бизнеса в смартфон
Время – главный актив предпринимателя
Главный запрос малого и микробизнеса к финансовым организациям сегодня – не сложные многоуровневые продукты, а скорость и простота. Любой кассовый разрыв или закупка партии товара требуют ликвидности "здесь и сейчас".
"Наш флагманский продукт – микрокредит под залог авто – ориентирован на динамичный бизнес, где ключевую роль играет скорость получения средств. Мы максимально автоматизировали процесс: предварительный скоринг, онлайн-оценка автомобиля, проверка через государственные базы данных и оформление договора доступны прямо в смартфоне. Но главное преимущество для владельца – непрерывность работы: транспорт остается в его пользовании и продолжает приносить доход бизнесу". Управляющий директор по бизнесу R-Finance Аида Имашева
Мобильное приложение R-Finance берет на себя основные рутинные этапы: от моментального расчета условий на калькуляторе и подачи заявки до прозрачного графика выплат и погашения задолженности онлайн с банковской карты.
Больше, чем автозалог
Мобильное приложение с фокусом на автозалог – ключевой, но далеко не единственный вектор развития компании. Сегодня R-Finance отходит от модели монопродуктового игрока, предлагая рынку диверсифицированную линейку финансирования.
Помимо займов под залог авто, компания развивает два крупных направления: микрокредитование под залог недвижимости и целевое автокредитование на покупку машин в партнерских дилерских центрах. При этом залоговые программы под недвижимость, изначально доступные преимущественно в мегаполисах, уже масштабированы на все крупные региональные центры Казахстана через развитую филиальную сеть.
Логичным шагом технологической трансформации станет объединение всех этих направлений в цифровом формате.
"Успешная оцифровка автозалога доказала, что бизнес готов к дистанционным финансовым сделкам любого уровня сложности. Поэтому наш следующий стратегический шаг – перенос залога недвижимости в мобильное приложение. Совсем скоро предприниматели в регионах смогут привлекать финансирование под залог коммерческих или жилых объектов на удобных условиях". Управляющий директор по бизнесу R-Finance Аида Имашева
Фото: R-Finance
Сервис на каждый день: от выдачи до полного погашения
Развитие мобильного приложения не ограничивается запуском новых продуктов. Важная часть цифровой трансформации – сделать взаимодействие с компанией комфортным на протяжении всего срока договора.
"Мы стремимся сделать приложение привычным и практичным помощником для предпринимателя. В ближайших релизах пользователям откроется экспресс-микрокредит под залог авто – это облегченный формат с небольшими суммами, созданный специально под ситуации, когда деньги нужны буквально в моменте – например, перекрыть кассовый разрыв или рассчитаться с поставщиком без лишней бюрократии. Для предпринимателей, у которых есть запланированные постоянные расходы в мобильном приложении, будет доступна кредитная линия: в рамках одобренного лимита и в соответствии с условиями договора клиент может использовать возобновляемый лимит без повторной постановки авто в залог. Также запланирован полноценный комплекс посткредитного обслуживания: получение справок, управление графиком и досрочное закрытие без визитов в филиалы". Управляющий директор по бизнесу R-Finance Аида Имашева
Автоматизация залоговых процессов меняет отношение бизнеса к микрофинансированию: вместо сложной бюрократической процедуры заем становится простым способом оперативно привлечь оборотный капитал и сохранить стабильность бизнес-процессов.
"Выбор наших клиентов по всей стране с 2017 года подтверждает: современный бизнес голосует за надежность и экономию времени".Управляющий директор по бизнесу R-Finance Аида Имашева