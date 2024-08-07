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Снижение ставок и рост беззалоговых займов: что изменилось на рынке кредитования бизнеса

деньги, бизнес, кредиты, кредитование, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 15:32 Фото: Freepik
Что изменилось в кредитовании бизнеса и какие тренды наблюдаются на рынке в этом году, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

В текущем году отмечается постепенное снижение ставок по кредитам бизнесу, что связано со смягчением денежно–кредитных условий, говорится в докладе первого заместителя председателя АРРФР Нурлана Абдрахманова по кредитованию бизнеса.

"Если в июне прошлого года средневзвешенная ставка по кредитам бизнесу составляла 19%, то в июне текущего года она сложилась на уровне 18,6%". АРРФР

Спикер отметил, что на фоне снижения стоимости растет спрос на кредитные ресурсы банков со стороны крупного бизнеса. В результате выдача новых займов крупному бизнесу в первом полугодии 2024 выросла на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Помимо этого, постепенно увеличиваются сроки кредитования бизнеса. Так, доля займов со сроком от года до пяти лет в общем корпоративном портфеле увеличилась за год: с 34,6% на 1 июля 2023 года до 36,3% по итогам июня 2024 года.

"В результате активной работы банков по упрощению процессов рассмотрения кредитных заявок бизнеса, совершенствования скоринговых моделей банков – наблюдается рост доли беззалогового кредитования бизнеса, уровень которых в выдаче новых кредитов вырос с 15,8% в первом полугодии 2023 года, до 20,3% в первом полугодии 2024 года". Нурлан Абдрахманов

В докладе отмечается, что растет и охват субъектов бизнеса банковским кредитованием. К примеру, количество заемщиков МСБ только за 5 месяцев года выросло до 491 тыс. или на 10,7%.

Ранее, Zakon.kz также рассказывал о новых функциях ААРРФР, и расширении полномочий председателя Агентства.

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