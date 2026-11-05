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Финансы

Стали ли богаче казахстанцы за 10 лет: что показывает статистика Нацбанка

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 15:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
За последнее десятилетие финансовые привычки жителей страны заметно изменились. Одни способы хранения денег стали популярнее, другие уступили им место. Как менялось отношение к накоплениям и кому удалось приумножить свои сбережения, – в материале Zakon.kz.

Деньги на "черный день": что изменилось с 2016 года

Десять лет назад сбережения имел примерно каждый шестой казахстанец. Сегодня – каждый четвертый. Причем изменилось не только количество людей с накоплениями, но и то, как они хранят деньги и насколько успешно их приумножают.

Чтобы проследить эти перемены, мы сравнили результаты опросов Нацбанка за осень 2016, 2021 и 2026 годов.

В ноябре 2016 года сбережения имели 16,1% опрошенных казахстанцев. В 2021 году их доля достигла 20,8%, а в 2026 году – 27,9%. За 10 лет показатель вырос в 1,7 раза.

Изменилась и способность населения откладывать деньги из текущих доходов: в январе 2016 года это могли 14,6% опрошенных, а сегодня – 27%.

На счетах прибавилось почти 23 триллиона тенге

Если перейти от, в общем-то, субъективных данных опросов населения к беспристрастной банковской статистике, то результаты таковы.

  • На конец 2016 года вклады населения в банках составляли около 7,9 трлн тенге.
  • К сентябрю 2026 года их объем достиг 30,56 трлн тенге.

За неполные 10 лет сумма увеличилась на 22,66 трлн тенге, или почти в 3,9 раза. С учетом накопленной инфляции реальный объем банковских вкладов вырос примерно на 59,5%.

Также интересно посмотреть, какие способы хранения денег выбирают казахстанцы.

Самым популярным способом хранения сбережений все 10 лет оставались банковские депозиты. В ноябре 2016 года их выбирали 56,8% владельцев накоплений, в августе 2021 года – 65,3%, а в августе 2026 года – уже 74,8%.

Вырос и интерес к недвижимости. В 2016 году ее в качестве способа хранения сбережений выбирали 8,3% опрошенных, а к августу 2026 года показатель достиг 19,6%. За десятилетие доля предпочитающих недвижимость увеличилась почти в 2,4 раза, причем несмотря на высокие депозитные ставки последних лет.

Еще заметнее изменилось отношение к ценным бумагам. В 2016 году акции, облигации и другие биржевые инструменты использовали для хранения накоплений лишь 1,7% опрошенных, в 2021 году – 3%, а в 2026 году – 9,2%.

сбережения в РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 15:23

Фото: Zakon.kz

Тенге "выдавил" доллар из домашних запасов

Одновременно сократилась популярность американского доллара: если в 2016 году его использовали 40,3% респондентов, то в 2026 году – 33,1%. Таким образом, доля людей, предпочитающих тенге, выросла на 12,3 процентного пункта.

Отметим, что в 2016 году Казахстан переживал последствия резкого ослабления национальной валюты. После перехода к свободно плавающему курсу в августе 2015 года тенге значительно подешевел, что усилило интерес населения к иностранной валюте. В начале 2016 года нередки были случаи, когда курс тенге сильно опускался дважды за одни сутки.

Но вернемся к опросам. Вот еще интересные результаты десятилетнего сравнения.

  • В 2016 году лишь 30,4% владельцев сбережений сообщили, что за предыдущие 12 месяцев сумели увеличить накопления.
  • В августе 2026 года увеличить накопления удалось 45% опрошенных.

Особенно показательно изменение соотношения между этими группами. В начале 2016 года на каждого казахстанца, сумевшего увеличить свои сбережения, приходился один человек, у которого накопления сократились. В 2026 году увеличивших сбережения оказалось уже в 2,8 раза больше, чем тех, кто потерял часть накопленного.

Ранее мы рассказали, на какую сумму казахстанцы набрали кредитов в банках страны.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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