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Финансы

Что казахстанцы делают с деньгами, которые остаются после расходов – исследование Нацбанка

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Все больше жителей республики стали задумываться о завтрашнем дне и откладывать деньги. Доля казахстанцев с личными накоплениями заметно выросла, а банковский вклад стал основным способом хранения средств, сообщает Zakon.kz.

Тиын к тиыну – а там и накопления

Если в сентябре 2025 года личные сбережения и денежные накопления имели 21,9% граждан, опрошенных Нацбанком Казахстана, то в сентябре доля респондентов, обладающих сбережениями достигла 28,4%.

Одновременно стало меньше тех, кто вовсе не имеет денежных запасов. В сентябре 2025 года такой ответ дали 66,3% опрошенных, а сегодня – 61,4%.

Банковский вклад остается основным способом хранения сбережений. Осенью этого года его назвали 74,8% респондентов, имеющих накопления. В сентябре прошлого года показатель составлял 67,7%. Другие варианты аккумулирования средств используются значительно реже.

Только 32,3% граждан РК хранят деньги дома в купюрах, 19,6% – вложили в недвижимость, а 9,2% респондентов – в ценные бумаги.

(В вопросах респонденты могли выбирать несколько вариантов, поэтому показатели не складываются в 100%, – прим.ред.).

Деньги отложили – и не пожалели

Почти половина казахстанцев, участвующих в опросе (45%) указали, что их сбережения увеличились. Еще 36,2% заявили, что объем накоплений не изменился. Сокращение отметили только 16%.

Таким образом, в совокупности 81,2% владельцев сбережений либо увеличили их, либо сохранили на прежнем уровне.

Годом ранее ситуация была несколько иной. Рост накоплений отмечали 42,2% респондентов, неизменный объем – 35,5%, сокращение – 19,8%. За год доля тех, кто указал на уменьшение сбережений, снизилась на 3,8 процентного пункта.

Среди респондентов, которые хранят накопления в деньгах, наиболее распространенной валютой остается тенге. В 2026 году национальную валюту указали 87,4% участников. Доллары США назвали 33,1%, евро – 9,8%, российские рубли – 5,7%.

Годом ранее доля тенге составляла 83,7%, доллара – 33,4%, евро – 6,7%, российского рубля – 5,8%.

накопления, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:05

Фото: Zakon.kz

На длинный срок, подальше от соблазнов

Отметим, что еще несколько лет назад банковский вклад для многих был прежде всего способом накапливать деньги, но всегда иметь их под рукой. Сегодня же семьи сознательно откладывают "в долгую": норма сбережений домохозяйств достигла 11,7% от дохода – максимума за всю историю наблюдений.

Одновременно изменилась структура депозитов: срочные и сберегательные вклады, которые предполагают более длительное размещение денег, в 2026 году заняли 31,3% депозитного портфеля физических лиц против 8,4% в декабре 2019 года.

Ранее мы рассказали, как обрести финансовую свободу в Казахстане и обеспечить себе доход на всю жизнь.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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