#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Назван самый популярный способ хранения денег в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жители РК стали чаще создавать накопления, однако способы сбережения средств год от года заметно меняются. Какие инструменты выбирают владельцы финансовых излишков и что это говорит о ситуации в экономике, выяснял Zakon.kz.

Финансовая подушка есть уже у каждого четвертого

По данным Нацбанка, в мае 2026 года сбережения имели 27,2% семей. Годом ранее этот показатель составлял 21,9%, а три года назад – и вовсе только 13% опрошенных имели денежные излишки.

Согласно опросу, самым популярным способом хранения сбережений остаются банковские депозиты.

Если в мае 2025 года банковские вклады использовали 63,6% владельцев накоплений, то сейчас таких уже 67,1%.

Высокий интерес к депозитам неудивителен. Большую часть последнего года базовая ставка Нацбанка находилась на уровне 18%, а в июне была снижена до 17%. На этом фоне банки предлагали привлекательную доходность по вкладам, что сделало депозиты одним из самых выгодных и доступных инструментов сохранения средств.

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, общий объем депозитов в стране достиг 28,6 трлн тенге. Для сравнения, общий объем ВВП РК в 2025 году превысил 159,5 трлн тенге.

Таким образом, сумма средств на депозитах эквивалентна примерно 17,8% годового ВВП.

Квартиры уступают банкам

На фоне роста популярности вкладов снижается интерес к недвижимости.

Если год назад хранить сбережения в жилье предпочитали 23,7% респондентов, то сейчас этот показатель составляет 21,3%.

Причины выглядят вполне логичными. Высокие ставки повысили привлекательность депозитов, тогда как рынок жилья в последние месяцы демонстрирует признаки охлаждения.

Когда квартира перестает быстро расти в цене, а депозит позволяет получать высокую доходность без дополнительных расходов и рисков, часть потенциальных инвесторов выбирает банковские вклады.

Наличные не исчезают

Несмотря на развитие цифровых сервисов, наличные по-прежнему остаются важной частью сбережений.

В мае прошлого года хранить деньги в наличной форме предпочитали 32,9% владельцев накоплений. Сейчас показатель вырос до 35,2%.

Иными словами, более трети казахстанцев продолжают держать часть средств вне банковской системы.

По данным опроса, в тенге свои накопления держат 87,6% респондентов. Доля долларовых сбережений составляет 30,4%, сбережений в евро – 5,9%, в российских рублях – 4,3%.

Одновременно растет интерес к ценным бумагам. Если в мае 2025 года такой способ хранения средств выбирали 7,2% владельцев накоплений, то сейчас уже 11,2%.

накопления, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:40

Фото: Zakon.kz

Как изменились привычки за три года

Если сравнить нынешние результаты с данными опроса Нацбанка за сентябрь 2023 года, становится заметно, насколько сильнее стала роль депозитов в структуре сбережений населения.

Тогда банковские вклады выбирали 58% владельцев накоплений. Сегодня этот показатель вырос до 67,1%.

Доля наличных за это время увеличилась с 31% до 35,2%, а популярность недвижимости поднялась с 15% до 21,3%. Одновременно вырос интерес к ценным бумагам: если осенью 2023 года их выбирали лишь 5% респондентов, то сейчас уже 11,2%.

Изменилось и само отношение к накоплениям.

В 2023 году доля респондентов, которым удавалось откладывать деньги ежемесячно, находилась в диапазоне 9-13%. В 2026 году доля семей, имеющих сбережения, достигла 27,2%.

Таким образом, если в 2023 году главным вопросом было: "Смогу ли я что-то отложить?", то в 2026 году все чаще речь идет уже о выборе инструмента для хранения накоплений.

Наибольший прирост за три года показали банковские депозиты и ценные бумаги, тогда как наличные и недвижимость сохранили значительную, но менее динамичную роль в структуре сбережений населения.

Ранее мы рассказали, сколько надо откладывать, чтобы на пенсии быть безбедным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
популярные имена в Казахстане за 2023 год
15:46, 04 января 2024
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
14:33, 13 апреля 2025
Аналитик назвала способ прожить почти без денег
деньги, накопления
10:15, 12 марта 2025
Депозиты, недвижимость или криптовалюты: в чем хранят накопления жители Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
12:23, Сегодня
Чимаев и друг Макгрегора Дэнис предложили друг другу "уличный бой" перед турниром RAF
Экс-игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в &quot;Алтае&quot;
11:54, Сегодня
Бывший игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в "Алтае"
Алекс Перейра
11:20, Сегодня
Алекс Перейра получит огромный гонорар за чемпионский бой в Белом доме
Экс-наставник &quot;Турана&quot; Александр Поклонский возглавил &quot;Зимбру&quot;
10:51, Сегодня
Экс-наставник "Турана" Александр Поклонский возглавил "Зимбру"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: