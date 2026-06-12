Назван самый популярный способ хранения денег в Казахстане

Жители РК стали чаще создавать накопления, однако способы сбережения средств год от года заметно меняются. Какие инструменты выбирают владельцы финансовых излишков и что это говорит о ситуации в экономике, выяснял Zakon.kz.

Финансовая подушка есть уже у каждого четвертого

По данным Нацбанка, в мае 2026 года сбережения имели 27,2% семей. Годом ранее этот показатель составлял 21,9%, а три года назад – и вовсе только 13% опрошенных имели денежные излишки.

Согласно опросу, самым популярным способом хранения сбережений остаются банковские депозиты.

Если в мае 2025 года банковские вклады использовали 63,6% владельцев накоплений, то сейчас таких уже 67,1%.

Высокий интерес к депозитам неудивителен. Большую часть последнего года базовая ставка Нацбанка находилась на уровне 18%, а в июне была снижена до 17%. На этом фоне банки предлагали привлекательную доходность по вкладам, что сделало депозиты одним из самых выгодных и доступных инструментов сохранения средств.

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, общий объем депозитов в стране достиг 28,6 трлн тенге. Для сравнения, общий объем ВВП РК в 2025 году превысил 159,5 трлн тенге.

Таким образом, сумма средств на депозитах эквивалентна примерно 17,8% годового ВВП.

Квартиры уступают банкам

На фоне роста популярности вкладов снижается интерес к недвижимости.

Если год назад хранить сбережения в жилье предпочитали 23,7% респондентов, то сейчас этот показатель составляет 21,3%.

Причины выглядят вполне логичными. Высокие ставки повысили привлекательность депозитов, тогда как рынок жилья в последние месяцы демонстрирует признаки охлаждения.

Когда квартира перестает быстро расти в цене, а депозит позволяет получать высокую доходность без дополнительных расходов и рисков, часть потенциальных инвесторов выбирает банковские вклады.

Наличные не исчезают

Несмотря на развитие цифровых сервисов, наличные по-прежнему остаются важной частью сбережений.

В мае прошлого года хранить деньги в наличной форме предпочитали 32,9% владельцев накоплений. Сейчас показатель вырос до 35,2%.

Иными словами, более трети казахстанцев продолжают держать часть средств вне банковской системы.

По данным опроса, в тенге свои накопления держат 87,6% респондентов. Доля долларовых сбережений составляет 30,4%, сбережений в евро – 5,9%, в российских рублях – 4,3%.

Одновременно растет интерес к ценным бумагам. Если в мае 2025 года такой способ хранения средств выбирали 7,2% владельцев накоплений, то сейчас уже 11,2%.

Как изменились привычки за три года

Если сравнить нынешние результаты с данными опроса Нацбанка за сентябрь 2023 года, становится заметно, насколько сильнее стала роль депозитов в структуре сбережений населения.

Тогда банковские вклады выбирали 58% владельцев накоплений. Сегодня этот показатель вырос до 67,1%.

Доля наличных за это время увеличилась с 31% до 35,2%, а популярность недвижимости поднялась с 15% до 21,3%. Одновременно вырос интерес к ценным бумагам: если осенью 2023 года их выбирали лишь 5% респондентов, то сейчас уже 11,2%.

Изменилось и само отношение к накоплениям.

В 2023 году доля респондентов, которым удавалось откладывать деньги ежемесячно, находилась в диапазоне 9-13%. В 2026 году доля семей, имеющих сбережения, достигла 27,2%.

Таким образом, если в 2023 году главным вопросом было: "Смогу ли я что-то отложить?", то в 2026 году все чаще речь идет уже о выборе инструмента для хранения накоплений.

Наибольший прирост за три года показали банковские депозиты и ценные бумаги, тогда как наличные и недвижимость сохранили значительную, но менее динамичную роль в структуре сбережений населения.

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