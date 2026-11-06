Доллар подешевел еще на четыре тенге на торгах 6 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,14 тенге, снизившись еще на 4,02 тенге.
Курс российского рубля снизился до 5,46 тенге (-0,05).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,17 тенге (-0,68).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-449,4 тенге, евро – по 499-504,1 тенге, рубли – по 5,21-5,33 тенге.
Мировые цены на нефть упали на биржах 6 ноября.
Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,57%, до 97,73 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на декабрь подешевели на 0,61%, до 89,97 долларов за /баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 451,87 тенге, евро – 507,31 тенге, рубля – 5,53 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 ноября, можно здесь.