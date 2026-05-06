Доллар снова подешевел на торгах 6 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 463,41 тенге, снизившись на 1,49 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,18 тенге (+0,03).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 68 тенге (+0,35).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,4-465,6 тенге, евро – по 542,1-547,3 тенге, рубли – по 5,98-6,10.
Мировые цены на нефть снижаются 6 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 3,25%, до 106,30 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 3,62%, до 98,57 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 465,01 тенге, евро – 543,55 тенге, рубля – 6,15 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 мая, можно здесь.