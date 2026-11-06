Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,87 тенге, евро – 507,31 тенге, рубля – 5,53 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447,6 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 496,9 тенге, продажи – 505,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,21 тенге, продажи – 5,34 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448,2 тенге, продажи – 449,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 506,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,31 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.