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Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 6 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,87 тенге, евро – 507,31 тенге, рубля – 5,53 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 447,6 тенге, продажи – 450 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 496,9 тенге, продажи – 505,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,21 тенге, продажи – 5,34 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 448,2 тенге, продажи – 449,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 506,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,31 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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