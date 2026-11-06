Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 ноября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 6 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,87 тенге, евро – 507,31 тенге, рубля – 5,53 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447,6 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 496,9 тенге, продажи – 505,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,21 тенге, продажи – 5,34 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448,2 тенге, продажи – 449,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 506,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,31 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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