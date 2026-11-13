Нацбанк решил избавить банки от "ленивых доходов": что изменится в финансовой системе

Национальный банк Казахстана намерен изменить стимулы банков, чтобы они активнее кредитовали предприятия. Какие меры уже приняты и как меняется ситуация на кредитном рынке Казахстана, выяснял Zakon.kz.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на XIV Конгрессе финансистов Казахстана 13 ноября 2026 года рассказал о мерах, направленных на увеличение банковского кредитования бизнеса.

По его словам, задача регулятора заключается в том, чтобы банкам было выгоднее направлять деньги в реальный сектор экономики, а не получать доходы от размещения свободных средств в финансовых инструментах.

Как Нацбанк борется с "ленивыми доходами"

Одним из главных инструментов стало изменение минимальных резервных требований (МРТ) к банкам. Они определяют, какую часть привлеченных средств финансовые организации обязаны резервировать.

"Мы пересмотрели МРТ, чтобы снизить возможности получения пассивных, или, как мы их называем, "ленивых доходов". Мы хотим, чтобы банки активно шли к кредитованию реального сектора", – заявил Тимур Сулейменов.

Еще одним стимулом стали изменения налогового законодательства. С 2026 года для банков действует дифференцированная ставка корпоративного подоходного налога (КПН). Доходы от кредитования предпринимателей облагаются по ставке 20%, тогда как от остальных видов банковской деятельности, включая потребительское кредитование, ставка составляет 25%.

Таким образом, кредитование бизнеса получило налоговое преимущество в 5 процентных пунктов.

Дополнительные изменения подготовлены совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Они расширяют регуляторные возможности банков по финансированию предприятий.

Банки стали больше кредитовать бизнес

По данным, озвученным Сулейменовым, за девять месяцев 2026 года банки выдали предприятиям 16,6 трлн тенге новых кредитов. Это на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом динамика потребительского кредитования заметно изменилась.

"Признаки перегрева розничного кредитного рынка ослабли – текущая ситуация с кредитованием населения не вызывает у регулятора серьезных опасений". Тимур Сулейменов

Эту тенденцию подтверждает обзор Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), опубликованный 11 ноября.

Согласно исследованию, за январь-сентябрь выдача новых потребительских займов сократилась на 6,7%, а совокупная выдача кредитов населению – на 4,3%. В то же время новые кредиты бизнесу, по расчетам АФК, выросли на 18%. Наиболее заметное увеличение отмечено в сегментах среднего и малого предпринимательства – на 37,8% и 21%, соответственно.

Сколько денег накопили банки?

Сулейменов охарактеризовал состояние банковского сектора как устойчивое. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, на 1 октября 2026 года активы казахстанских банков достигли 76,8 трлн тенге. С начала года они увеличились на 8,6%.

Средства клиентов на банковских счетах и депозитах составили 52,2 трлн тенге, а собственный капитал банков достиг 11,4 трлн тенге.

Общий портфель кредитов экономике составил 43,1 трлн тенге. Из них 16,4 трлн приходилось на бизнес, а 26,7 трлн – на население.

"Наша банковская система здорова, стабильна и готова к дальнейшему росту". Тимур Сулейменов

При этом увеличение новых выдач бизнесу пока не привело к сопоставимому изменению структуры кредитных портфелей. С начала года задолженность предприятий перед банками выросла на 6,4%, населения – на 7,6%.

Как мы сообщали ранее, рост кредитования пока не означает заметного удешевления заемных денег. По данным финансового регулятора, средневзвешенная ставка по новым кредитам бизнесу в тенге в сентябре составляла 21% годовых.