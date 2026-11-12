Почему не дешевеют кредиты и могут ли казахстанцы снизить ставку по уже взятому займу

Нацбанк четыре раза за год снизил базовую ставку, однако кредиты для населения практически не подешевели. Почему банки не спешат снижать проценты и можно ли пересмотреть условия уже действующего займа, разбирался Zakon.kz.

Кредиты живут по своим правилам

С начала 2026 года базовая ставка Нацбанка снизилась с 18% до 15,75%.

5 июня – на 1 процентный пункт, до 17%;

24 июля – на 0,25 процентного пункта, до 16,75%;

4 сентября – на 0,5 процентного пункта, до 16,25%;

23 октября – на 0,5 процентного пункта, до 15,75%.

Однако стоимость банковских кредитов для населения практически не изменилась. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в январе средневзвешенная ставка по новым займам в тенге составляла 20,8%, а в сентябре – 20,6%.

Как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), в течение года показатель заметно колебался. В феврале он снизился до 19,8%, к маю достиг 21,4%, а в июне опустился до 19,5%. Затем средняя ставка вновь начала расти и к сентябрю увеличилась на 1,1 процентного пункта.

За девять месяцев кредиты населению подешевели всего на 0,2 процентного пункта.

"Начавшийся цикл снижения ставки постепенно формирует предпосылки для удешевления финансирования. Однако скорость этого процесса зависит не только от решений НБРК, но и от структуры банковского фондирования, конкуренции за ресурсы, кредитных рисков и особенностей ценообразования отдельных продуктов". АФК

Почему деньги в банках такие дорогие?

Финансист Андрей Чеботарев обращает внимание на стоимость средств, за счет которых банки выдают кредиты. Значительную часть этих денег они привлекают в виде депозитов, выплачивая вкладчикам проценты.

"Банки продолжают держать высокие ставки по вкладам, потому что воюют за деньги вкладчиков и не хотят их упускать". Андрей Чеботарев

С начала года стоимость привлеченных банками средств выросла на 0,9 процентного пункта, до 11%. Получается, что при снижении базовой ставки ресурсы для кредитования не дешевеют, а дорожают, – утверждает финансист.

Кроме того, в стоимость займов банки закладывают риск невозврата, расходы на обслуживание и собственную прибыль. Поэтому снижение базовой ставки не означает, что проценты по кредитам немедленно пойдут вниз.

Можно ли уменьшить переплату?

Предположим, казахстанец оформил потребительский кредит под 25% годовых. Спустя некоторое время банк начал предлагать аналогичные займы под 21%. Можно ли добиться пересмотра ранее заключенного договора?

По словам финансиста Арсена Темирбаева, такую возможность предусматривает Закон РК "О банках и банковской деятельности". Банк вправе уменьшить фиксированную ставку по действующему займу. Для этого необязательно оформлять новый кредит.

"Однако право банка снизить проценты не означает, что заемщик может потребовать их обязательного пересмотра". Арсен Темирбаев

Тем не менее, существует как минимум два способа пересмотреть кредитные условия.

Первый вариант – обратиться непосредственно в банк, выдавший кредит. Заемщик может попросить пересмотреть ставку, сославшись на изменение рыночных условий и более выгодные предложения. Дополнительным аргументом способно стать предварительное одобрение рефинансирования в другом банке.

Заемщик может попросить пересмотреть ставку, сославшись на изменение рыночных условий и более выгодные предложения. Дополнительным аргументом способно стать предварительное одобрение рефинансирования в другом банке. Второй вариант – рефинансирование. В этом случае оформляется новый кредит, за счет которого погашается прежняя задолженность. Новый договор может предусматривать меньший процент, другой срок кредитования и иной размер ежемесячного платежа.

Эксперт отмечает, что законодательство защищает интересы заемщика при досрочном погашении.

"Согласно статье 53 Закона "О банках и банковской деятельности", банк не вправе взимать комиссии и штрафные санкции за досрочное погашение займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью".

Что делать, если кредит с плавающей ставкой?

Согласно постановлению АРРФР от 3 апреля 2026 года № 45, плавающая ставка складывается из базового показателя и фиксированного процентного спреда банка. Для кредитов в тенге таким показателем выступает базовая ставка Нацбанка. Поэтому ее снижение может повлиять на стоимость действующего займа.

Однако пересмотр происходит не после каждого решения регулятора.

Постановление допускает изменение плавающей ставки не чаще двух раз в год и не ранее шести месяцев после предыдущего пересмотра. При этом банк не вправе увеличивать установленный договором фиксированный спред, но может уменьшить его.

Таким образом, возможность снижения процентов зависит прежде всего от условий кредитного договора. При фиксированной ставке требуется согласие банка либо рефинансирование, а при плавающей изменение стоимости кредита предусмотрено самим механизмом ее расчета.

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