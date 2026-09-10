Отменят ли рассрочку в Казахстане: Нацбанк выступил с предложением

Национальный банк Казахстана предложил изменить правила работы с рассрочками. Среди предлагаемых мер – учет такой покупки в кредитной истории, проверка платежеспособности покупателей и изменение сроков договоров. Что это может означать для обычного человека, выяснял Zakon.kz.

Почему Нацбанк решил вмешаться

Регулятор опубликовал дискуссионный документ "Рынок рассрочек и BNPL". Это не проект новых правил и не готовое решение: регулятор собирает предложения и комментарии участников рынка. Обсуждение продлится 8 недель.

Причина интереса Нацбанка – появление большого числа схем, при которых человек получает товар или услугу сейчас, а рассчитывается с продавцом или другой компанией позже. Если в сделке участвует банк или МФО, ситуация понятна: это кредитный договор и на него распространяются требования, действующие для потребительского кредитования. Если продавец дает товар в рассрочку напрямую – дело другое.

Авторы документа формулируют проблему так:

"Для потребителей, помимо неощутимой на момент покупки долговой нагрузки, связанной с импульсивностью и легкостью получения рассрочки, риски прежде всего связаны с незащищенностью прав: скрытыми платежами и неограниченными штрафами при просрочке, сложностями при возврате товаров". Нацбанк РК

Что здесь подразумевается? На наш взгляд, посыл простой. Рассрочка, которую предлагают сами продавцы, специальные сервисы или другие нефинансовые организации, хотя формально может быть договором купли-продажи, но часто находится вне финансового регулирования и может не отражаться в кредитной истории. Именно этот сегмент стал основным предметом анализа Нацбанка.

Что такое BNPL и при чем здесь обычная рассрочка

BNPL – это сокращение от Buy Now, Pay Later, то есть "Покупай сейчас, плати потом". По сути, человек получает товар сразу, но оплачивает его несколькими платежами.

В Казахстане такой способ покупки может быть организован с участием отдельного BNPL-провайдера. Он фактически обеспечивает финансирование покупки либо получает право требовать от покупателя последующие платежи.

Именно здесь возникает одна из главных претензий регулятора.

Предположим, человек уже оформил несколько покупок в рассрочку у продавцов или через BNPL-сервисы. Он исправно платит, поэтому никаких проблем пока нет. Затем обращается в банк за новым займом. Банк оценивает его долговую нагрузку, но часть обязательств может не увидеть в кредитной истории.

"Подобная практика способствует росту скрытой закредитованности населения, так как эти займы не отражаются в кредитных бюро. Это мешает объективной оценке платежеспособности граждан, угрожая финансовой стабильности, и способствует бесконтрольному росту долговой нагрузки, превышающей реальные доходы заемщиков". Нацбанк РК

Что именно предлагает Нацбанк

Предварительно рассматриваются пять основных мер для BNPL:

признать финансирование покупки через BNPL-провайдера финансовой услугой;

установить требования к раскрытию условий сделки;

обязать передавать данные о BNPL в кредитные бюро;

усилить защиту потребителей, включая ограничение штрафов и неустоек;

установить требования к оценке платежеспособности и долговой нагрузки.

При этом по всему рынку остаются вопросы, которые Нацбанк пока выносит именно на обсуждение: как оценивать платежеспособность, как работать с проблемной задолженностью, нужно ли регулировать рассрочку на услуги и каким должен быть максимальный срок для разных видов покупок.

Под новые правила может попасть не только телефон

Нацбанк рассматривает рынок значительно шире, чем покупки бытовой техники или гаджетов. Рассрочка от продавца используется при продаже автомобилей и недвижимости. Отдельно рассматриваются схемы аренды с последующим выкупом.

Это важно потому, что внешне такая сделка может не выглядеть кредитом. Человек, например, пользуется автомашиной и регулярно платит компании, но автомобиль остается ее собственностью до выполнения условий договора.

При этом договор может предусматривать дополнительные платежи, штрафы, страхование, выкупную сумму и особые условия при досрочном прекращении.

Поэтому Нацбанк ставит вопрос шире: должны ли правила зависеть от юридического названия договора или учитывать экономическую суть сделки?

Рассрочка на 4 месяца и на 2 года – одинаковые правила?

Пока ответа нет. Авторы отдельно предлагают обсудить, нужен ли максимальный срок рассрочки и должен ли он зависеть от предмета покупки – потребительского товара, автомобиля или жилья. Это один из принципиальных вопросов будущего регулирования. Одно дело – разбить стоимость товара на несколько платежей, другое – создать обязательство на несколько лет.

И, наконец, самое главное. В заключении документа прямо говорится:

"В настоящее время Национальный Банк не ставит перед собой цели ограничения данного рынка". Нацбанк РК

Речь идет о другом: регулятор хочет получить более полную информацию о масштабах рынка и установить минимальные требования по защите потребителей. Поэтому на данном этапе речь идет не об отмене рассрочки, а о возможном изменении правил для тех схем, которые сейчас находятся за пределами финансового регулирования.

Обсуждение продлится до 3 ноября 2026 года – Нацбанк будет собирать предложения от всех заинтересованных сторон.